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4億人的盛典 印度「大壺節」朝聖推撞至少40死90傷

編譯中心╱綜合29日電
北印度「大壺節」發生踩踏意外，目前已知近40人喪生，在印度北方邦普拉亞格拉傑市，人們29日搬運遇難者的遺體。（新華社）
北印度「大壺節」發生踩踏意外，目前已知近40人喪生，在印度北方邦普拉亞格拉傑市，人們29日搬運遇難者的遺體。（新華社）

印度「大壺節」29日黎明前發生踩踏意外，三名警方消息人士告訴路透，目前已知近40人喪生、90人受傷。為期六周活動以29日這天最為殊勝，數以千萬計信眾聚集當地沐浴聖河。

路透報導，地球上規模最大朝聖集會印度教「大壺節」（Kumbh Mela）期間發生這起悲劇。事發12小時後，仍有遺體被送到莫提．拉爾．尼赫魯醫學院附設醫院太平間。當局尚未正式宣布罹難人數。三名警方消息人士表示，已有近40具遺體被送到這個太平間，並證實全都是這起踩踏事件罹難者。

其中一位消息人士指出：「還有更多遺體會送來，這裡已有近40具遺體，我們會將遺體交還給家屬。」

目擊者表示，事發當下，信眾們遭到一股巨大力道推擠而倒在一起；也有人表示，當時前往河邊的路線不通，密密麻麻人潮動彈不得，導致有人窒息而倒下。地方政府官員拉納告訴印度新聞信託社（PTI），有一道護欄「斷裂」，隨後發生踩踏事件。

40歲的戴維坐在救護車上，伴隨著親人的遺體，她說：「人群開始騷動，出現推擠、拉扯、從別人身上踏過去。先是我媽倒下，後來是我嫂嫂，她們遭到人群踐踏。」

總理莫迪向「失去所愛的信眾們」致哀時，沒有提到罹難人數。

官員表示，預期今年大壺節六周期間一共會吸引4億名信徒。本月13日登場後，截至28日已有近2億人參加活動。其中光是29日，截至當地時間下午4時為止，已有逾5700萬人來到這裡沐浴聖河。莫迪可望下個月參與這項節慶。

當局曾估計29日會有創紀錄的1億人，來到今年舉辦大壺節的北方邦普萊雅格拉吉朝聖。

印度

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