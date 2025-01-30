丹麥：歐洲領土不容改變 格陵蘭民調：85％不想當美國人

丹麥總理佛瑞德里克森28日赴柏林和德國總理蕭茲會談，尋求北約主要國家對丹麥捍衛格陵蘭決心的支持。（路透）

丹麥總理佛瑞德里克森29日啟程巡訪德國總理蕭茲 、法國總統馬克宏及北約（NATO）秘書長呂特等北約領袖；她首站訪問德國，與蕭茲在會後記者會聯合聲明歐洲領土不容改變，不會因脅迫而有所變動。

蕭茲說，當前歐洲與（丹麥等）波羅的海國家面臨混合戰，歐洲必須更強壯堅定。

丹麥廣播公司（DR）等丹麥媒體報導稱，佛瑞德里克森此行發出清楚訊息，要使美國總統川普 了解丹麥有歐洲盟友堅定支持，也讓丹麥民眾知道歐洲主要國家與丹麥的緊密關係。她此行反映出丹麥政府面對川普想取得格陵蘭 的企圖已準備好打長期戰。

佛瑞德里克森接著前往巴黎和馬克宏短暫會面，最後到比利時布魯塞爾會晤呂特。佛瑞德里克森提到，她和德法領袖的會談很順利也很重要，凸顯歐洲的團結，與其他歐洲領袖的會面明確向歐洲甚至全球傳遞清楚訊息，即必須尊重其他國家的領土及主權。

DR政治評論員曼瑟認為，哥本哈根必須面對川普對格陵蘭的企圖，這無法迴避，持續和川普政府對話也很重要，但在歐洲與盟友們聯手也是必要作為。

美國總統川普頻頻威脅要控制格陵蘭島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但丹麥百林日報29日報導，該報當天發布的民調顯示，85%的格陵蘭居民不願此一丹麥半自治領土，成為美國的一部分，僅6%受訪者同意成為美國一部分，9%則還沒決定。格陵蘭總理艾格德則已表明當地是非賣品，前途會由格陵蘭人自行決定。

川普反覆宣稱出於安全考慮，他想拿下這個全球最大島嶼並拒絕排除動用武力，他還聲稱格陵蘭居民更願意當美國人。

對此，格陵蘭總理艾格德堅定表示，「我們不想做丹麥人，我們也不想當美國人，我們當然希望是格陵蘭人。」

該民調22日至26日透過網路進行，對18歲或以上的497位格陵蘭居民進行抽樣調查。誤差範圍約為3.1個百分點。