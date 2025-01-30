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丹麥：歐洲領土不容改變 格陵蘭民調：85％不想當美國人

編譯中心／綜合29日電
丹麥總理佛瑞德里克森28日赴柏林和德國總理蕭茲會談，尋求北約主要國家對丹麥捍衛格陵蘭決心的支持。（路透）
丹麥總理佛瑞德里克森28日赴柏林和德國總理蕭茲會談，尋求北約主要國家對丹麥捍衛格陵蘭決心的支持。（路透）

丹麥總理佛瑞德里克森29日啟程巡訪德國總理蕭茲、法國總統馬克宏及北約（NATO）秘書長呂特等北約領袖；她首站訪問德國，與蕭茲在會後記者會聯合聲明歐洲領土不容改變，不會因脅迫而有所變動。

蕭茲說，當前歐洲與（丹麥等）波羅的海國家面臨混合戰，歐洲必須更強壯堅定。

丹麥廣播公司（DR）等丹麥媒體報導稱，佛瑞德里克森此行發出清楚訊息，要使美國總統川普了解丹麥有歐洲盟友堅定支持，也讓丹麥民眾知道歐洲主要國家與丹麥的緊密關係。她此行反映出丹麥政府面對川普想取得格陵蘭的企圖已準備好打長期戰。

佛瑞德里克森接著前往巴黎和馬克宏短暫會面，最後到比利時布魯塞爾會晤呂特。佛瑞德里克森提到，她和德法領袖的會談很順利也很重要，凸顯歐洲的團結，與其他歐洲領袖的會面明確向歐洲甚至全球傳遞清楚訊息，即必須尊重其他國家的領土及主權。

DR政治評論員曼瑟認為，哥本哈根必須面對川普對格陵蘭的企圖，這無法迴避，持續和川普政府對話也很重要，但在歐洲與盟友們聯手也是必要作為。

美國總統川普頻頻威脅要控制格陵蘭島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但丹麥百林日報29日報導，該報當天發布的民調顯示，85%的格陵蘭居民不願此一丹麥半自治領土，成為美國的一部分，僅6%受訪者同意成為美國一部分，9%則還沒決定。格陵蘭總理艾格德則已表明當地是非賣品，前途會由格陵蘭人自行決定。

川普反覆宣稱出於安全考慮，他想拿下這個全球最大島嶼並拒絕排除動用武力，他還聲稱格陵蘭居民更願意當美國人。

對此，格陵蘭總理艾格德堅定表示，「我們不想做丹麥人，我們也不想當美國人，我們當然希望是格陵蘭人。」

該民調22日至26日透過網路進行，對18歲或以上的497位格陵蘭居民進行抽樣調查。誤差範圍約為3.1個百分點。

丹麥報紙Berlingske指出，調查還顯示45%的格陵蘭人認為川普對該島的興趣構成威脅，並指如果必須在丹麥和美國公民身分之間做出即時選擇，只有約8%的人會選擇後者。

最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。（路透）
最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。（路透）

格陵蘭 川普 蕭茲

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