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可口可樂驗出氯酸鹽含量高 歐洲大規模回收

編譯中心／綜合28日電
可口可樂28日在歐洲召回部分飲料後，比利時Antwerp一家超市貨架上貼著一張告示紙條。（美聯社）
可口可樂28日在歐洲召回部分飲料後，比利時Antwerp一家超市貨架上貼著一張告示紙條。（美聯社）

可口可樂公司（Coca-Cola）歐洲裝瓶部門表示，由於檢測到可能對健康構成風險的氯酸鹽含量過高，已下令對旗下可樂（Coke）、雪碧（Sprite）等飲料進行大規模回收。

可口可樂歐洲太平洋夥伴（Coca-Cola Europacific Partners）比利時分公司27日告訴法新社，可口可樂公司表示，氯酸鹽含量過高的罐裝和瓶裝飲料從去年11月起被分銷到比利時、荷蘭、英國、德國、法國和盧森堡。

可口可樂公司提到涉及的飲料數量時指出，「我們並未掌握確切數據，但可以知道的是數量相當可觀」。

氯酸鹽源於廣泛用於水處理及食品加工過程中的氯類消毒劑，可在食品中檢測到。

歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）2015年發布科學觀點指出，長期暴露於氯酸鹽可能對兒童構成潛在健康風險，特別是輕度或中度缺碘的兒童。

可口可樂歐洲太平洋夥伴比利時分公司表示：「大部分受影響且未售出的產品已經從商店下架，我們繼續採取措施將所有剩餘產品從市場上移除。」

不過可口可樂歐洲太平洋夥伴法國分公司表示，獨立專家分析「認為相關風險的可能性非常低」。

可口可樂公司指出：「我們尚未針對此事收到消費者任何投訴。」

可口可樂公司補充表示，受影響的可樂和飛想茶（Fuze Tea）批次已交付法國，但目前回收令並不適用於法國市場。

可口可樂歐洲太平洋夥伴為回收致歉，並指出此事是在比利時根特（Ghent）的生產基地進行例行檢查時發現。

可口可樂 比利 檢測

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