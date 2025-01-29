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中居正廣性醜聞 富士電視台開10小時23分記者會 創紀錄

編譯中心／綜合28日電
日本富士電視台27日舉行記者會說明中居正廣醜聞等事宜，公司社長港浩一（左起）、會長嘉納修治等人到場。（美聯社）
日本富士電視台27日舉行記者會說明中居正廣醜聞等事宜，公司社長港浩一（左起）、會長嘉納修治等人到場。（美聯社）

日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日召開記者會，採取「問到飽」形式，共有191家媒體、473人參加，最終記者會跨越日期，開到28日清晨2時23分結束，持續10小時23分，創下超長時間記者會記錄。

富士電視台27日下午4時在總部舉行記者會，富士電視台社長港浩一、會長嘉納修治、副會長遠藤龍之介、母公司富士傳媒控股社長金光修等人參加。港浩一與嘉納修治在會中宣布辭職。

Sponichi Annex報導，馬拉松式記者會直到接近晚間10時才第一次安排休息時間，讓大家去上次廁所，隨後又重新開始。到了28日清晨1時33分左右，終於結束第一輪提問，這時候已經有97人發問。

雖然主持人表示，「已經將近10小時了，如果方便的話，可以透過電子郵件提問，我們會在日後回答。」然而，依舊有記者舉手希望提問，最終等到所有人問完問題後，記者會才宣告結束，總計提問者109人。

提問到後來已經不只中居正廣的問題，還包括先前富士電視台對於大谷翔平住宅的報導。

去年富士電視台侵犯隱私，派記者到大谷翔平新購入的豪宅附近採訪，不僅讓他的新居位置曝光，還打擾附近鄰居。最終大谷翔平決定出售新房，也因此和富士電視台結下樑子。洛杉磯道奇去年奪得美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍後，就有人補捉到大谷翔平聽到想要採訪的是富士電視台，就變臉拒絕受訪的畫面。

記者會聚焦中居正廣與女性的糾紛，是否涉及富士電視台員工（員工A），以及富士電視台的知情程度，後續應對是否妥當等。

富士電視台去年12月27日的官網公告、1月17日在第一次記者會上都已經否認員工與糾紛有關，這次再次否定，並公開公司內部調查結果。

調查顯示，員工A曾經邀請包括那名女性在內共約10人，在中居正廣的公寓裡參加了一次BBQ活動，之後又一起參加了中居、藝能界人士，以及電視台員工在東京飯店裡舉辦的聯誼會，但是性侵糾紛發生當天的聚餐，員工A並沒有參加。

時間線方面，電視台在2023年6月初得知了這起糾紛，8月向社長港浩一報告。不過，副社長遠藤龍之介重申，他是去年12月週刊報導後才得知此事。

對於糾紛發生後，中居正廣在富士電視台的節目仍繼續播出，電視台解釋是「考慮到那名女性的身心狀態，為了避免刺激她」。不過，港浩一在記者會上承認，「節目拖了太久才結束，要對此反省。公司在人權方面的意識不足、內部管理不當也是非常大的問題。」

至於富士電視台高層是否讓女性員工去「接待」藝人，港浩一承認員工A組織的聚會、聯誼會，還有港浩一的生日派對都有女性員工出席。不過，港浩一說，「我們不認為她們是接待人員，而是一起參加聚會的夥伴。」

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