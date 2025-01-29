我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

納粹集中營解放80年 倖存者譴責反猶高漲 聯國1態度受矚

編譯中心／綜合28日電
納粹集中營解放80周年，倖存者譴責當今反猶主義「高漲」；圖為英王查理三世27日參觀了位於波蘭奧斯威辛的納粹德國集中營和滅絕營。（路透）
納粹集中營解放80周年，倖存者譴責當今反猶主義「高漲」；圖為英王查理三世27日參觀了位於波蘭奧斯威辛的納粹德國集中營和滅絕營。（路透）

少數仍在世的奧斯威辛（Auschwitz）納粹集中營倖存者27日重返舊地舉行紀念活動，在紀念這座集中營解放80周年之際，譴責當今反猶主義「高漲」；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告反猶太主義正在抬頭，「大屠殺結束八十年了，反猶太主義仍然存在，被同樣的謊言和仇恨煽動，而這些曾使納粹犯下種族滅絕罪行。」

奧斯威辛是第二次世界大戰期間，納粹德國建造的最大集中營，戰後成為奪走600萬猶太人性命的「納粹大屠殺」（Holocaust）象徵。在1940年到1945年之間，共有近130萬人曾被納粹送到這裡，約有100萬名猶太人和逾10萬名非猶太人葬身此地。

綜合媒體報導，現年86歲的倖存者佛里曼（Tova Friedman）警告，「解放的80年之後，世界再度陷入危機。猖獗的反猶主義正在各國擴散，令人驚駭」。

今年共有50名倖存者持蠟燭和花圈，參加這場在奧斯威辛集中營大門外舉行的紀念活動。另有數十名各國領袖出席，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、英國國王查理三世（King Charles III）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等。

年事已高的倖存者大多已經90多歲，27日稍早在營區獻花，沉默不語地觸摸營區的死亡之牆。有些人脖子上圍著藍白條紋圍巾，象徵他們以前在集中營所穿的制服。

98歲倖存者特斯基（Turski）提醒出席紀念典禮的人士：「今時今日，我們看到反猶主義高漲，而當年正是反猶主義造成大屠殺。」「今天，當哈馬斯試圖否認大屠殺時，讓我們以無懼的心態，展現同樣的勇氣。」

總部位於紐約的「世界猶太人大會」（World Jewish Congress）主席勞德爾（Ronald Lauder）說：「今天，所有人都必須承諾，我們在反猶主義或其他仇恨議題上永遠不會保持沉默。」

主辦單位決定不邀請各國政要上台致詞，以將活動焦點放在倖存者身上。

主辦單位也表示，這可能是最後一次看見這麼多倖存者出席大型周年紀念活動。

英王查理三世參訪克拉科夫（Krakow）猶太社區中心時表示：「隨著時間流逝，很遺憾地，大屠殺倖存者人數不斷減少，因此更大的紀念責任就落在我們與尚未出世的世代肩上。」波蘭總統杜達：「這是歷史上前所未有的事情，我們珍惜這段記憶，為了避免它不再重演。」

報導指出，同一天，在聯合國的代表們全體起立，悼念大屠殺受難者。奧斯威辛集中營解放日，在2005年被聯合國定為「國際大屠殺紀念日」。

猶太 納粹 聯合國

上一則

全球熱議DeepSeek 教廷示警AI恐失控 引發各國軍備賽

延伸閱讀

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易
恢復司法透明？波蘭議會通過：資深法官裁定總統選舉結果

恢復司法透明？波蘭議會通過：資深法官裁定總統選舉結果
馬斯克納粹舉手禮拖法國總統下水 加拿大這地區棄用X

馬斯克納粹舉手禮拖法國總統下水 加拿大這地區棄用X
陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

熱門新聞

花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？