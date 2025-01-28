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哈瑪斯允再釋6人質 以開放加薩中部關卡 大批巴人北返

編譯中心／綜合27日電
巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）
巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列達成新的釋放人質協議後，以國開放封鎖道路，數以萬計巴勒斯坦民眾27日開始重返位於加薩走廊北部的家園；電視畫面顯示大批群眾正在移動，而目擊者指稱，加薩走廊中部第一道關卡在當地時間上午7時開放後，首批居民於清晨抵達加薩市；另一道關卡預計於上午9時開放。

路透報導，關卡即將開放的消息傳出後，數以千計流離失所的家庭在避難所和帳篷營地發出歡呼。

有5個孩子的母親蓋達（Ghada）說：「我徹夜沒睡，我已收拾好所有東西，準備天一亮就出發。」她表示，「至少我們要回家了，現在我可以說戰爭已經結束，我希望局勢會保持平靜。」

中央社引述法新社報導，以色列和哈瑪斯表示雙方已達成協議，將再釋放6名以國人質。這項突破讓脆弱的加薩停火協議得以維持，同時也為後續交換更多人質與囚犯鋪平道路。

以色列先前指控，哈瑪斯未釋放女性平民人質，違反停火協議，並因此禁止大批巴勒斯坦民眾返回位於加薩走廊北部的家園。

哈瑪斯內政部一名官員表示，許多巴勒斯坦人27日上午已開始向加薩走廊北部移動。

流離失所的加薩走廊居民荷塞拉（Ibrahim Abu Hassera）也表示，「回家的感覺太棒了，回到你的親朋好友身邊，還有檢查你的房子--如果它還是房子的話。」

另據美國之音報導，位於加薩中部努塞拉特（Nuseirat）的奧達（Al-Awda）醫院的一位發言人稱，27日加薩中部發生了暴力事件，以色列軍隊向在一個檢查站附近的沿海公路上的巴勒斯坦人開火，造成至少一人死亡，18人受傷。

以色列軍方在聲明中說，他們「確認了構成威脅的由幾十名嫌疑人組成的幾次集結」。

此外，黎巴嫩衛生部27日表示，以色列部隊在黎巴嫩南部城鎮巴尼哈揚（Bani Hayyan）造成兩人受傷。

據該部稱，此前，以色列26日發動襲擊，打死至少22人，打傷124人。26日的襲擊發生之際，以色列確認不會在60天的最後期限前撤軍，這是以色列去年11月與真主黨達成的停火協議的一部分。

美國白宮26日發表聲明說，在美國監督下，黎巴嫩和以色列之間的停火安排將繼續有效到2月18日。

聯合國駐黎巴嫩維和部隊（UNIFIL）在一份聲明中警告說，「當務之急是避免局勢進一步惡化」。

聲明敦促以色列軍隊避免向平民開火，敦促黎巴嫩人遵守黎巴嫩軍隊的指示。 「進一步的暴力有可能破壞脆弱的安全局勢，」聲明說。

巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）
巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）
巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）
巴勒斯坦民眾開始返回加薩北部。（路透）

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