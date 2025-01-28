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執政30年…普亭盟友魯卡申柯6連任白俄總統 西方轟騙局

編譯盧思綸、羅方妤／綜合27日電
魯卡申柯26日在白俄羅斯明斯克的投票站進行投票，他已宣布贏得第七任總統任期。（歐新社）
魯卡申柯26日在白俄羅斯明斯克的投票站進行投票，他已宣布贏得第七任總統任期。（歐新社）

英國廣播公司報導，白俄羅斯中央選委會表示，總統魯卡申柯在26日大選中拿下86.8%選票，以壓倒性勝利贏得第7個總統任期，投票率為8成7。

魯卡申柯將延續長達30年的威權統治。若他做滿任期到2030年，屆時將掌權36年。大選結果遭流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭稱為鬧劇，西方則譴責是場騙局。魯卡申柯說，根本不在乎歐盟是否承認選舉結果。

歐洲政界人士表示，這次投票既不自由也不公平，因為獨立媒體在這個前蘇聯國家被禁止，所有主要反對派人物都被流放或被迫流亡。

魯卡申柯掌權以來強力打壓異議。白俄人權團體維斯納指出，人口不到千萬的白俄，目前至少有1200人因政治因素在監服刑。魯卡申柯似乎不介意外界稱他為「殘酷獨裁者」。他曾在2022年度國會演說表示：「我就是獨裁者，民主制度對我來說難以理解。」

魯卡申柯是俄羅斯總統普亭的親密盟友，但魯卡申柯多年來一直試圖將自己塑造成歐洲和俄國的橋梁。他在2020年大選後鎮壓抗爭，導致與歐盟關係惡化，並允許普亭2022年2月入侵烏克蘭時利用白俄為跳板。魯卡申柯隔年居間斡旋普亭和俄國傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津，讓該集團發動的兵變迅速落幕，同年也同意普亭在白俄部署戰術核武。

魯卡申柯常提出一些古怪政策。他在新冠疫情期間堅稱疫情「是個騙局」，建議民眾喝伏特加和洗蒸氣浴保持健康。他還在2022年10月下令所有商品凍漲，以抑制通膨。

一些分析人士認為，魯卡申柯正全力栽培愛子尼柯萊接班。魯卡申柯還曾多次表示將在「必要時」辭職，但目前並無跡象顯示他短期內會下台。

另據美國之音引述路透、美聯社報導，魯卡申柯自1994年上台，靠著盟友俄羅斯的補助和政治支持實施鐵腕統治。歐盟和美國都不承認魯卡申柯是白俄羅斯的合法領導人。美國新任國務卿魯比歐(Marco Rubio)26日表示，白俄羅斯「剛剛單方面釋放了一名無辜的美國人」，他稱此人為阿納斯塔西婭·努赫費爾(Anastassia Nuhfer)。魯比歐未透露更多細節，該案件先前並未公開。

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