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中印恢復直航 2因素中斷近5年 關係解凍

編譯中心／綜合27日電
中國外交部長王毅（右）在北京會見印度外交秘書唐勇勝。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在北京會見印度外交秘書唐勇勝。（新華社）

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）27日在北京會見中國外交部長王毅，雙方同意恢復兩國間的直航航班，這預示著這兩個世界人口大國的冰冷關係，有解凍的跡象；因新冠疫情和隨後的政治緊張關係，兩國間的直航中斷了近五年。

印度教徒報報導，唐勇勝此行於春節前造訪中國，表明中印軍事對峙四年後，正在恢復各項對話機制。

據中國外交部發布，王毅與唐勇勝會面時表示，去年中國國家主席習近平與印度總理莫迪舉行喀山會晤以來，雙方認真落實兩國領導人重要共識，開展各層級積極互動，加快中印關係改善進程。他呼籲雙方要抓住機遇，相向而行，探討採取更多實質性舉措，致力於相互理解，相互支持，相互成就；而不是相互猜忌，相互疏離，相互消耗。

美國之音報導，印度外交部聲明說，雙方致力於加大外交努力，以「恢復相互信任和信心」，並解決長期的貿易和經濟問題；中國允許恢復對印度教大黑天神的一處著名聖地的朝聖，這項朝聖活動在2020年被停止。

根據印度媒體Moneycontrol通報，在疫情之前，中印之間每月有大約500次直航航班。

隨著疫情的緩解，印度與香港之間的航空服務逐漸恢復，但是與中國並沒有恢復直航，主要是受到兩國軍隊致命衝突事件惡果的影響；那次衝突發生在兩國3500公里邊界的一處偏遠高山地段，造成至少20名印度軍人和四名中國軍人喪生。

那次事件導致印度對中國公司進行嚴控，阻止它們在關鍵經濟領域投資，同時還封禁數以百計的中國電玩和電商應用軟體，包括抖音海外版TikTok。

此前印度外交部23日在聲明中表示，恢復外交高層對話，源於雙方領導層達成的共識，旨在討論雙方關係下一步發展，包括政治、經濟和人文領域。中國外交部發言人毛寧日前稱，中印外長、防長在多邊場合會見，中印邊界問題特別代表舉行第23次會晤並取得積極成果。雙方同意加強交往，恢復機制性對話和各領域交流合作，推動中印關係重回健康穩定。

不過，中國環球時報指出，中印直航已中斷近五年，去年11月兩國外長會晤時，曾就恢復直航、便利簽證等問題展開討論，但迄今仍未有實質進展。

此外，印度外長蘇杰生日前參加美國新任國務卿魯比歐在華盛頓主持的美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議，四國外長在聲明中雖未點名中國，但外界分析，會議內容針對中方意味十足。

印度 疫情 王毅

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