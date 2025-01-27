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日本山形縣知事奪94.7%選票5度當選 投票率不滿4成創新低

中央社／東京27日綜合外電報導
5度當選的日本山形縣知事吉村美榮子曾多次訪台。 （聯合報系資料照）
5度當選的日本山形縣知事吉村美榮子曾多次訪台。 （聯合報系資料照）

日本昨天舉行兩場知事選舉，勝選者都以大幅差距擊敗對手。其中在山形縣的部分，爭取連任的知事吉村美榮子拿到高達94.7%的選票，5度當選知事。

日本放送協會（NHK）報導，山形縣昨天舉行知事選舉，兩位候選人中由無黨籍的73歲現任知事吉村美榮子，以高達94.7%的得票率5度當選。吉村2009年首度當選，至今已擔任4屆知事。

吉村雖然以無黨籍身分角逐連任，但過程中獲自民黨、立憲民主黨、國民民主黨及共產黨等朝野政黨支援，最終以懸殊差距擊敗84歲的挑戰者金山屯。

山形縣選舉管理委員會表示，這次知事選舉投票率39.67%，較4年前的上次選舉大幅減少23.27個百分點，創當地選舉史新低紀錄。

另外，岐阜縣昨天也舉行知事選舉投開票，獲朝野多數政黨相挺的60歲江崎禎英，以逾76%得票率擊敗對手高票當選。這場選戰為兩人參選。

江崎曾任內閣府大臣官房審議官，上次參選岐阜縣知事但落選，這次捲土重來獲自民黨、立憲民主黨、公明黨及國民民主黨等朝野政黨相挺，首度當選知事。

江崎此次以無黨籍身分參選，獲得43萬6418票，得票率76.3%，擊敗同樣以無黨籍身分參選的和田玲子。

岐阜縣選舉管理委員會表示，這次知事選舉投票率僅36.21%，比4年前的選舉下滑11.83個百分點，寫當地選舉史次低紀錄。

民主黨 投票 日本

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