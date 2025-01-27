白俄總統魯卡申柯連任 掌權30載堅定挺俄

70歲的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）常被西方國家稱為「歐洲最後一個獨裁者」，他於26日輕鬆贏得白俄總統第7個任期，已31年的在位時間得以延續。(歐新社)

白俄總統魯卡申柯26日輕鬆贏得第7個任期，已31年的在位時間得以延續。難捉摸、獨裁且堅定挺俄的魯卡申柯，將自己塑造為「有話直說的強人」兼「為百姓發聲的總統」。

美聯社報導，根據白俄中央選舉委員會深夜發出的聲明，魯卡申柯以近87%的得票率壓倒性勝選。

中央社引述法新社報導，魯卡申柯若再做滿這一任到2030年，屆時將掌權36年。

70歲的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）常被西方國家稱為「歐洲最後一個獨裁者」。他是俄羅斯 總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友，自1994年來即以鐵腕手段統治白俄，並強力打壓異議聲浪，執政30年來已監禁數以百計反對派人士。

白俄2020年上屆總統大選時，魯卡申柯的勝選連任引發國內大規模抗爭，但在他強力鎮壓下，數以千計抗議人士被捕。此後，當局持續加強打壓異議聲浪。

實際上，魯卡申柯似乎並不介意外界稱他為「殘酷的獨裁者」。他曾在2022年度演說告訴國會議員：「我就是獨裁者，民主制度對我來說難以理解。」

從農場到權力顛峰

魯卡申柯1954年出生時，白俄仍是蘇聯的加盟共和國。當年他曾在多個國營集體農場擔任管理職務，並於1990年當選白俄最高蘇維埃（Supreme Soviet）人民代表。

魯卡申柯以獨立候選人之姿和主打「反貪腐鬥士」形象，在1994年贏得蘇聯解體、白俄獨立後的首場總統大選，並支持與莫斯科建立更緊密關係。

隔年1995年，魯卡申柯強迫國會議員同意舉行全民公投，將俄語定為官方語言、將國旗改回蘇聯時代的設計，並賦予總統解散國會的權力。

此後魯卡申柯透過選舉活動進一步鞏固統治地位。然而觀察家和人權組織認為，這些選舉涉及舞弊。

據白俄人權團體維斯納（Viasna）表示，人口不到1000萬的白俄，目前有至少1200人因政治因素在監服刑，其中不乏政治人物。

俄羅斯的親密盟友

儘管魯卡申柯是俄羅斯和蒲亭的親密盟友，但他多年來一直試圖將自己塑造成歐洲和莫斯科之間的橋梁。

然而2020年大選後的鎮壓導致魯卡申柯與歐盟 關係惡化，並允許蒲亭在2022年2月入侵烏克蘭時利用白俄做為跳板。

魯卡申柯於俄烏戰爭初期接受法新社專訪時稱，這場戰爭的始作俑者是西方而非俄國，「是你們挑起此戰，且不讓罷兵，如果俄羅斯不搶在你們北約之前動手，你們就會組織起來並對俄羅斯採取打擊」。

2023年6月，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變未遂，此後魯卡申柯宣稱與普里格津達成協議讓瓦格納轉進白俄，算是為蒲亭解決燙手山芋。

同年，蒲亭取得魯卡申柯同意後在白俄部署戰術核武。魯卡申柯揚言，一旦明斯克遭到攻擊，他就會「毫不猶豫」動用核武。

國內政策與接班計畫

魯卡申柯常提出一些稀奇古怪的政策方針，招致民眾嘲笑和奚落。比如在COVID-19疫情 期間，他堅稱疫情大流行「是場騙局」，並建議民眾喝伏特加和洗蒸氣浴來保持健康。

2022年10月，他下令所有商品價格凍漲，以抑制「過高」通膨。

2021年5月，魯卡申柯派戰機攔截原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的班機，迫使客機轉降明斯克，以利當局逮捕反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和他的女友，導致歐盟決定祭出制裁。魯卡申柯也不甘示弱，揚言要放「毒品和移民」進歐盟。

一些分析人士認為，魯卡申柯正全力栽培愛子尼柯萊（Nikolai Lukashenko）成為接班人，尼柯萊曾陪同父親出席許多官方典禮。但魯卡申柯表示3個兒子都不會想接他的班，還在26日投完票受訪時開玩笑稱「尼柯萊做惡夢都不會夢到要接班當總統，我的兒子都不會想接班」。

魯卡申柯也曾多次表示，自己將在「必要時」辭職，但目前並無跡象顯示他準備在短期內下台。