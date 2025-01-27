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澳洲東南熱浪侵襲 森林野火風險升高

中央社／雪梨27日綜合外電報導
澳洲氣象預報員27日警告，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）的氣溫可能達到攝氏41度，比當地1月最高均溫高出攝氏14度以上；圖為墨爾本聖科達海灘 (St Kilda beach)。(歐新社)
澳洲氣象預報員27日警告，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）的氣溫可能達到攝氏41度，比當地1月最高均溫高出攝氏14度以上；圖為墨爾本聖科達海灘 (St Kilda beach)。(歐新社)

澳洲東南部27日遭逢熱浪，推升森林野火風險，促使當局對維多利亞州（Victoria）多個地區發布禁火令。

路透報導，這樣的極端氣溫讓人再次想起2019至2020年間的「黑色夏季」（Black Summer），當時大火成災，吞噬掉的土地相當於土耳其國土面積，並奪走33條人命，造成數十億動物死亡。

澳洲氣象預報員27日警告，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）的氣溫可能達到攝氏41度，比當地1月最高均溫高出攝氏14度以上。

相關部門27日將維多利亞州5個地區的火災風險列入等級次高的「極端」。

預報中心資深氣象學家奈拉莫爾（Dean Narramore）向澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）表示，維多利亞州炎熱多風的氣候可能引發「大火」，接著於2月2日轉涼。

另外，奈拉莫爾在網站表示，新南威爾斯州（New South Wales）、南澳洲（South Australia）、西澳洲（Western Australia）、昆士蘭州（Queensland）與北領地（Northern Territory）今天都發布高溫警報。

納拉莫爾表示，在澳洲人口最多的新南威爾斯州，27日預計出現「低至嚴重的熱浪」，明天則預計出現更強烈的熱浪。

澳洲 熱浪 高溫

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