1民未獲釋 以拒重開加薩走廊 數十萬巴人苦等返家

因為以軍不肯開放內察里姆走廊，大批希望返回加薩北部原居地的巴勒斯坦家庭26日滯留在加薩中部努賽拉特。（歐新社）

4名以色列 人質和約200名巴勒斯坦 囚犯獲釋之後，目的在結束加薩戰爭的脆弱停火協議26日進入第2周；以色列指摘哈瑪斯未如約釋放一名耶胡德（Arbel Yehud）婦女，26日拒重開分開加薩南北的內察里姆走廊（Netzarim Corridor），讓數十萬流離失所的巴勒斯坦人無法如期返回飽受戰火蹂躪的加薩走廊北部。

綜合媒體報導，哈瑪斯消息人士稱，這名耶胡德將「在下周六第3次交換時獲釋」，哈瑪斯指以國違反協議，稱他們已向調解人員表明耶胡德仍生還，為釋放她而提供一切保證，以方仍藉此拖延執行協議內容。

這場爭端，凸顯人們對1月19日生效的3階段停火協議後續階段的擔憂。

該協議的第2階段是就永久結束戰爭進行談判，但分析家警告，由於協議分多階段進行，加上以色列和哈瑪斯之間互信度極低，協議有破裂風險。

在第1個6周階段，應釋放33名人質，以換取被關押在以色列監獄的約1900名巴勒斯坦人；根據協議迄今已有7名人質和289名巴勒斯坦人獲釋，以色列並釋放了一名約旦囚犯。

此外，黎巴嫩 25日指責以色列「拖延」撤軍，並表示已準備好在黎南部署軍隊。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列必須在26日之前撤離。黎巴嫩衛生部官員表示，以色列軍隊26日對試圖返回黎南家園的居民開火，造成2人死亡、32人受傷。以黎停火協議已於去年11月27日生效，根據協議，以色列26日上午前須撤軍。

事發當下，這些居民正試圖重返家園。黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）稍早報導說：「敵軍（以軍）對克法基拉（Kfar Kila）居民開火，導致5名越過敵軍所設屏障和檢查站的居民受傷。」

美國支持的黎巴嫩軍隊25日指控以色列拖延撤軍。黎巴嫩軍方在聲明中表示：「由於以色列敵方撤軍行動拖延，導致多個階段延誤。待以色列撤軍，就準備繼續部署。」以色列則回應說，黎巴嫩政府尚未完全執行停火協議。

以色列總理內唐亞胡辦公室24日表示，「撤軍進程的條件是黎軍部署黎南，並全面有效地執行協議，同時真主黨撤到利塔尼河以外地區。」

對於有數百計民眾仍試圖返回黎南家園，以軍發言人阿德拉伊26日在社交網站X再度警告黎南多個村莊的居民不要重返家園，直至另行通知。