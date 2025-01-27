馬斯克再涉納粹爭議 挺德極右派 暗示選民「擺脫罪惡感」

美國科技富豪馬斯克25日以視訊方式參與德國另類選擇黨的選舉造勢，他氣味相投的發言讓現場支持者嗨翻天。（美聯社）

美國科技富豪馬斯克 25日以視訊方式參與德國 極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）造勢活動，又一次表態力挺 AfD以及德國提前在2月舉行聯邦議院（下院）大選，並暗示德國選民應「擺脫對過去的罪惡感」。美媒Politico同日報導稱，這話似乎意指納粹 德國的「黑歷史」。

AfD25日在德東的哈雷市舉行選舉造勢，黨魁韋德爾在現場連線馬斯克。馬斯克比喻，「孩子不該因為父母，更別說因為曾祖父母的罪行感到罪惡」。馬斯克近來毫不掩飾對AfD的支持，上次是9日在其社群媒體X直播和韋德爾對談。

馬斯克25日也在視訊時盛讚AfD是「德國最好的希望」並呼籲「保護德國文化與德國人民」。他對現場4500名 AfD支持者說，「為德國文化及德國價值感到自豪是件好事，別在某種削弱一切的多元文化中迷失」。

馬斯克去年12月首次表明對AfD的支持後，被西方主流社會批評，包括德國副總理哈柏克在內的領袖均認為，馬斯克力挺AfD，正削弱歐洲。馬斯克當時在X寫道，「唯有AfD能救德國」，同月德媒「周日世界報」刊出其投書，他主張AfD是德國「最後的希望火光」。

德國政府發言人霍夫曼去年12月30日直言，馬斯克在X發文又投書媒體，顯示他的確試圖影響德國大選。馬斯克20日在美國總統川普就職典禮行疑似「納粹禮」的致敬手勢也引發爭議，加拿大卑詩省「北溫哥華區」當局翌日就宣布停用其X帳號，馬斯克則反駁是抹黑。

AfD和川普及馬斯克的政見相近，皆反移民、否認全球氣候變遷、反性別政治與反監管，也反對建制派及主流媒體。AfD在英國民調機構輿觀1月上旬發布的調查中，支持率已達二成一，雖暫居第二位，但已創該黨新高，落後基民黨八個百分點。惟包含基民黨在內的德國主要政黨，都已表態不會在大選後找AfD組聯合內閣。

全德約有60個城鎮25日則湧現反AfD的集會，規模最大的在首都柏林與德西大城科隆，警方將參與的群眾人數各上修至3.5及4萬人。柏林示威抗議的主辦單位指稱有10萬人參與，群眾當晚在柏林地標布蘭登堡大門前，用手機組成「民主光海」並揮舞寫著「抵抗」、「納粹滾蛋」和「AfD才不是另類選擇」等自製標語。