川普解除拜登禁令 恢復供應以色列2000磅炸彈

白宮消息人士25日表示，美國總統川普解除前總統拜登禁令，指示軍方向以色列 供應2000磅炸彈。

路透報導，外界普遍預期川普將解除這項禁令。由於拜登擔心以色列將這類炸彈用於針對巴勒斯坦飛地的戰爭當中，恐衝擊加薩 走廊拉法地區的平民，因此暫停提供這類炸彈。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「很多以色列訂購並付款，但拜登一直沒發貨的東西，目前正在運送途中！」但未提供更多細節。

儘管以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 發動軍事攻擊使加薩陷入人道危機，川普與拜登仍堅定支持美國盟友以色列。人權倡導者曾批評華府並要求禁運武器，但未能成功。

以哈停火協議一周前生效，哈瑪斯釋放關押在加薩的部分以色列人質，換取以色列獄中的巴勒斯坦囚犯。川普在1月20日就職前曾警告稱，如果哈瑪斯不釋放劫持的人質，將會「付出慘痛代價」。

根據以色列統計，哈瑪斯在2023年10月7日對以色列的攻擊中劫持約250名人質，同時造成約1200人死亡。這是長達數十年的以巴衝突中，最新爆發的流血事件。

據加薩衛生部統計，以色列隨後對加薩發動的軍事攻擊共造成4萬7000多人喪命，遭控涉嫌犯下種族滅絕和戰爭罪，但以色列均否認。以軍的攻擊也導致加薩幾乎所有民眾均流離失所，並引發饑荒危機。

華府表示，美國正協助以色列抵禦伊朗支持的激進組織，像是加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）和葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）。