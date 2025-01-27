我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

川普解除拜登禁令 恢復供應以色列2000磅炸彈

編譯中心／綜合26日電

白宮消息人士25日表示，美國總統川普解除前總統拜登禁令，指示軍方向以色列供應2000磅炸彈。

路透報導，外界普遍預期川普將解除這項禁令。由於拜登擔心以色列將這類炸彈用於針對巴勒斯坦飛地的戰爭當中，恐衝擊加薩走廊拉法地區的平民，因此暫停提供這類炸彈。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「很多以色列訂購並付款，但拜登一直沒發貨的東西，目前正在運送途中！」但未提供更多細節。

儘管以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發動軍事攻擊使加薩陷入人道危機，川普與拜登仍堅定支持美國盟友以色列。人權倡導者曾批評華府並要求禁運武器，但未能成功。

以哈停火協議一周前生效，哈瑪斯釋放關押在加薩的部分以色列人質，換取以色列獄中的巴勒斯坦囚犯。川普在1月20日就職前曾警告稱，如果哈瑪斯不釋放劫持的人質，將會「付出慘痛代價」。

根據以色列統計，哈瑪斯在2023年10月7日對以色列的攻擊中劫持約250名人質，同時造成約1200人死亡。這是長達數十年的以巴衝突中，最新爆發的流血事件。

據加薩衛生部統計，以色列隨後對加薩發動的軍事攻擊共造成4萬7000多人喪命，遭控涉嫌犯下種族滅絕和戰爭罪，但以色列均否認。以軍的攻擊也導致加薩幾乎所有民眾均流離失所，並引發饑荒危機。

華府表示，美國正協助以色列抵禦伊朗支持的激進組織，像是加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）和葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

「走路看手機都該死」芥川獎新星高瀨隼子 狂寫炸裂心聲

下一則

荷蘭博物館文物展 2500年黃金頭盔被盜

延伸閱讀

川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶

川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶
川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？

川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

熱門新聞

花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁