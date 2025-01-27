川普解除拜登禁令 恢復供應以色列2000磅炸彈
白宮消息人士25日表示，美國總統川普解除前總統拜登禁令，指示軍方向以色列供應2000磅炸彈。
路透報導，外界普遍預期川普將解除這項禁令。由於拜登擔心以色列將這類炸彈用於針對巴勒斯坦飛地的戰爭當中，恐衝擊加薩走廊拉法地區的平民，因此暫停提供這類炸彈。
川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「很多以色列訂購並付款，但拜登一直沒發貨的東西，目前正在運送途中！」但未提供更多細節。
儘管以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發動軍事攻擊使加薩陷入人道危機，川普與拜登仍堅定支持美國盟友以色列。人權倡導者曾批評華府並要求禁運武器，但未能成功。
以哈停火協議一周前生效，哈瑪斯釋放關押在加薩的部分以色列人質，換取以色列獄中的巴勒斯坦囚犯。川普在1月20日就職前曾警告稱，如果哈瑪斯不釋放劫持的人質，將會「付出慘痛代價」。
根據以色列統計，哈瑪斯在2023年10月7日對以色列的攻擊中劫持約250名人質，同時造成約1200人死亡。這是長達數十年的以巴衝突中，最新爆發的流血事件。
據加薩衛生部統計，以色列隨後對加薩發動的軍事攻擊共造成4萬7000多人喪命，遭控涉嫌犯下種族滅絕和戰爭罪，但以色列均否認。以軍的攻擊也導致加薩幾乎所有民眾均流離失所，並引發饑荒危機。
華府表示，美國正協助以色列抵禦伊朗支持的激進組織，像是加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）和葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）。
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