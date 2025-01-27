南韓總統尹錫悅涉內亂罪遭起訴 民調不降反升

南韓總統尹錫悅。（美聯社資料照片）

鑒於南韓 法院二度駁回檢方對延押總統尹錫悅 的聲請，檢方26日以內亂罪嫌對他提起公訴。他也淪為南韓史上首位被起訴的現任總統。不過韓媒朝鮮日報24日引述最新民調 報導，他的支持率已達4成69。

包括卸任和現任總統在內，尹錫悅也將淪為韓史上第五位出庭受審的總統，第一個則是1995年12月的前總統盧泰愚，之後是全斗煥、朴槿惠與李明博，但四人當時皆不具總統身分。

接下來尹錫悅除了應付憲法法院對他彈劾案的審理，還有檢方對他的起訴。他仍未獲釋，其總統職權也仍處於停職狀態。

自尹錫悅去年12月3日晚間突實施緊急戒嚴令以來，已歷54天。檢方就尹錫悅宣布戒嚴事件組成的特別偵查本部檢察官26日決定起訴，理由是他涉嫌內亂罪首腦。檢方並認為本案仍有滅證之虞，惟由於他仍具總統身分，除了內亂及外患罪外不受刑事訴究，故起訴時並未指控他犯濫權妨礙他人行使權利。

檢方並質疑向首爾中央地方法院先後於24、25日聲請延押尹錫悅至2月6日，卻都被駁回的理由「令人費解」。檢方表示法院二次裁定使檢方無法對他進行補充調查。

法官首次駁回時指稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）已將調查尹錫悅涉嫌內亂罪首腦的案件與相關證據，以及請檢方起訴他的文件都移交檢方，那檢方就應據此判斷起訴與否，已沒理由繼續調查。檢方說第二次被駁回的理由也類似。

另外，朝鮮日報引述網媒NewDaily23至24日民調顯示，不支持尹錫悅的比率為勉強過半的50.8%。保守派執政黨國民力量黨支持率達4成67，進步派最大在野黨共同民主黨3成68。