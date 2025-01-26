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韓檢二度聲請延押尹錫悅 遭法院駁回

編譯茅毅╱綜合25日電
南韓檢方聲請延押尹錫悅，遭法院再次駁回。圖為民眾走上首爾街頭要求立刻起訴尹錫悅。(美聯社)
南韓檢方聲請延押尹錫悅，遭法院再次駁回。圖為民眾走上首爾街頭要求立刻起訴尹錫悅。(美聯社)

首爾中央地方法院24日晚間駁回檢方延押南韓總統尹錫悅至2月6日的聲請，檢方25日約凌晨2時提出抗告，再次聲請延押至2月6日。但地院25日晚間再次駁回。

韓媒報導，如此一來，檢方必須在第一次羈押期滿前，就是否起訴尹錫悅做出決定，若不起訴，他就獲釋。檢方表示，兩次聲請延押被法官駁回的理由類似。檢方聲稱已就聲請延押被駁回做好準備。

地院首次駁回時指稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）既然已將調查他涉嫌內亂罪首腦的案件和相關證據，以及請檢方對他提起公訴的卷宗等文件均移交檢方，那檢察官應據此判斷是否起訴，已無繼續調查的理由。

公調處23日將本案移交檢方就尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴設立的特別搜查本部，該處17日聲請首爾西部地方法院羈押，法院19日准押，期限至27日。韓媒報導稱，只要抗告被駁回，檢方最晚26日起訴他的可能性很大。

公調處15日逮捕尹錫悅並於17日聲押他，首爾西部地方法院19日凌晨裁定聲押，但這段期間該處從未順利對他進行面對面的實質調查，預料檢方也將在無法對他做進一步調查下起訴。

中央社引述法新社報導，尹錫悅上周被依叛亂罪嫌逮捕，成為南韓首位因刑事調查而遭到羈押的在任國家元首。尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，但僅持續約6小時就遭到國會議員投票否決。不過這場風波仍讓南韓陷入數十年來最嚴重的政治危機。

檢方原本計畫羈押尹錫悅至2月6日以利偵訊，之後再正式將他起訴，但如今必須調整計畫。有政治評論員表示，檢方現在必須加快腳步正式起訴尹錫悅，才能繼續關押他。

尹錫悅 南韓 戒嚴

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