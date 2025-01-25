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新加坡農曆春節氣氛濃 陸路關卡可能交通壅塞

中央社／新加坡25日專電
農曆春節到來，新加坡各大景點打造春節氣氛，超市業者布置蛇年裝飾。（中央社）
農曆春節到來，新加坡各大景點打造春節氣氛，超市業者布置蛇年裝飾。（中央社）

農曆春節到來，新加坡各大景點打造春節氣氛，希望為這座被稱為國際「小紅點」的城市國家帶來觀光商機。然而，人潮帶來龐大交通量，新加坡移民與關卡局預計，新年期間的陸路關卡可能出現交通壅塞。

為迎接農曆春節，新加坡知名景點名勝世界（Resorts World Sentosa）以「龍騰炫舞」為主題、設計相關活動，透過巨龍打造春節氣氛，周邊場館以花卉呈現，環球影城也以「福聚環球賀新春」為主題設計春節演出、吸引遊客造訪。

濱海灣花園推出花藝展，擎天樹夜間燈光秀也搭配中文等語言歌曲。

由新加坡亞洲藝術協會與新加坡國家公園局、新加坡植物園舉辦「荒野城市繪畫與攝影展」展覽，也在植物園登場。參展作品來自台灣、新加坡、墨西哥、法國、南韓等國家。

除了特定景點，一般鄰里社區、超市也掛起燈籠、貼春聯，商店小販則開始販售農曆新年飾品。記者實地走訪中峇魯（Tiong Bahru）一帶商場，現場播放春節歌曲，60歲的新加坡民眾王女士告訴中央社記者，農曆新年是當地華人的重要節日，並笑說「每逢農曆年，不只可以把家門口布置得相當熱鬧，更可以把握時間、滿足shopping（購物）的願望」。

新加坡是多元種族社會，除了約7成的華人，還有馬來、印度裔等族群，為了公平對待族群，新加坡雖然將農曆春節視為重要節日，但不像台灣春節連假有7到10天，新加坡人除夕還要上班、只放初一、初二2天。

每逢假期，身為東南亞交通樞紐的新加坡格外繁忙。新加坡陸路關卡在去年12月20日的通關人次達56萬2000人次，刷新單日通關人數新高。移民與關卡局表示，農曆新年期間，兀蘭（Woodlands）、大士（Tuas）關卡預料將出現交通壅塞。

移民局發布新聞稿指出，在去年11月15日至今年1月1日的年終學校假期期間，通關旅客超過2400萬人次，比2023年同期增加2成。估算農曆新年期間，兀蘭和大士關卡的交通流量將會大增。

新加坡知名景點名勝世界（Resorts World Sentosa）以「龍騰炫舞...
新加坡知名景點名勝世界（Resorts World Sentosa）以「龍騰炫舞」為主題、設計相關演出，透過彩光照射巨龍，打造春節氣氛。（中央社）
農曆春節到來，由新加坡亞洲藝術協會與新加坡國家公園局、新加坡植物園舉辦「荒野城市...
農曆春節到來，由新加坡亞洲藝術協會與新加坡國家公園局、新加坡植物園舉辦「荒野城市繪畫與攝影展」也在植物園登場、吸引遊客造訪。（中央社）
農曆春節，新加坡各大景點打造春節氣氛，一般鄰里社區、商店小販開始販售農曆新年飾品...
農曆春節，新加坡各大景點打造春節氣氛，一般鄰里社區、商店小販開始販售農曆新年飾品、營造過節氣氛。（中央社）

新加坡 春節 移民

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