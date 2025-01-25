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巨富安巴尼注資 擬在印度蓋全球最大資料中心

編譯劉忠勇／綜合24日電
信實工業位於賈姆訥格爾（Jamnagar）的煉油廠。美聯社
信實工業位於賈姆訥格爾（Jamnagar）的煉油廠。美聯社

億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的信實集團（Reliance Group）正在印度打造一座可能成為全球最大的資料中心，為全球人工智慧（AI）再添一筆大手筆投資

彭博引述知情人士報導，安巴尼正向輝達（NVIDIA）採購的高效能AI晶片，並在印度賈姆訥格爾（Jamnagar）成立一座資料中心，預計總容量將達到3GW（百萬瓩）。如果計畫得以實現，這資料中心規模將遠超目前任何正在營運的資料中心。

在此之前，微軟（Microsoft）、Alphabet 以及亞馬遜（Amazon.com ）在內的科技巨人已紛紛投入數十億美元建設資料中心，向全球客戶提供AI算力。本周，OpenAI、軟銀集團（SoftBank）和甲骨文（Oracle）宣布透過一個名為「Stargate Project」合資事業，在美國投資1000億至5000億美元於AI基礎建設。

不過，若安巴尼的計畫規模尤其矚目。根據市場情報公司DC Byte提供的數據，目前全球最大的資料中心容量不到1GW ，而安巴尼的計畫將是現有最大資料中心的三倍。

資料中心的容量經常以千瓩來衡量，這些電力用於伺服器、冷卻系統及其他設備。數字愈大，代表該資料中心能支持的運算量愈高。而AI模型對運算資源的需求尤其龐大。

OpenAI、軟銀和甲骨文並未具體說明他們在「Stargate」將建設資料中心的規模。OpenAI執行長奧特曼曾提議打造5GW的設施，但目前尚不清楚是否已納入規畫。

AI OpenAI 投資

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