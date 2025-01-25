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馬斯克納粹舉手禮拖法國總統下水 加拿大這地區棄用X

編譯中心／綜合24日電
億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透）
億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透）

世界首富馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普的就職典禮上做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區市政府次日以X平台內容與市府的價值觀不同為由，宣布停用X帳號。

北溫哥華區市政府（District of North Vancouver）21日下午5時起關閉X平台的帳號，市政府請市民使用其他的社交平台例如臉書、Instagram、YouTube獲取市府的各項公告。

自從馬斯克掌控X後，X平台充斥著錯誤訊息和極右翼極端主義，令不少機構或個人開始選擇退出X。去年11月美國總統大選後，棄用X的用戶大增，掀起所謂「X外逃」（X-odus）的新浪潮。

本月稍早，德國的學術機構、司法機構、工會及企業界紛紛宣布退出X。德國國防部也發聲明表示，「在可預見的未來，部門不再主動在該平台上發文」。

北溫區市政府是加拿大首個政府機構加入「X外逃」的隊伍，引發了其他市政府考慮跟進。溫哥華市正在研究是否停用其X帳戶，新西敏市也稱正在評估其社群媒體的使用情況。

而因「納粹禮」陷入爭議的馬斯克，23日在X發文「抱怨」在自己的推文動態看到了太多的納粹舉手禮，顯然是在嘲諷外界對他的指控。

美國野獸日報與俄羅斯官媒RT報導，馬斯克上「X」發了一系列涉及納粹的笑話，幾個小時後繼續開了另一串貼文挑釁黑粉，並在一篇貼文自嘲，「如果我在我的動態再看到一個該死的納粹舉手禮，我就要瘋掉了」，並稱「這個演算法太爛了」，同時又發了法國總統馬克宏與動作巨星阿諾史瓦辛格做出類似手勢的影像。

馬斯克此前已駁斥手勢與納粹主義有任何關係，以色列總理內唐亞胡也幫忙維護，稱他遭到抹黑，還是以國的「偉大友人」。不過，馬斯克在一篇推文拿納粹政要開雙關語玩笑，讓當初為他緩頰的親以反猶太監督團體「反誹謗聯盟」（ADL）的不滿。

ADL執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）引用了馬斯克該篇貼文，表示「納粹大屠殺（Holocaust）是一次極其邪惡的事件，對此輕描淡寫不適當且具有冒犯性」。他還標記馬斯克，「納粹大屠殺不是一個笑話」。

納粹 馬斯克 德國

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