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緬北電騙「豬仔」無業績慘遭摘器官 黑市1對腎臟11萬

編譯中心／綜合23日電
中緬泰三國達成積極共識，將合作鏟除緬甸電騙園；圖為2023年中緬政府聯手打擊邊境電騙集團，數百名涉案人員移送中國。 （新華社）
中緬泰三國達成積極共識，將合作鏟除緬甸電騙園；圖為2023年中緬政府聯手打擊邊境電騙集團，數百名涉案人員移送中國。 （新華社）

東南亞具有人口販運和器官買賣的龐大市場，和電詐園區形成互相流通的完整產業鏈，是高度複雜的犯罪生態。有緬北親歷者爆料，在東南亞器官黑市，一對腎臟價值高達80萬元（人民幣，下同；約合11萬美元）；電詐園年輕的「豬仔」如果開不了單，就是進行器官交易。

據鳯凰衛視等媒體綜合報導，緬北電詐親歷者許博淳日前透露，在東南亞，電信詐騙、人口販賣、器官交易的黑色產業鏈長期存在。

許博淳稱，「我聽到他們口風是這樣子的，他們說到了妙瓦底或者泰國公海裡面會做檢測，如果檢測合格的話，說兩個腰子（腎臟），一個腰子是25萬元人民幣，兩個腰子就50萬元，尤其未成年。賣給50萬元之後，他們會轉到東南亞的黑市。東南亞黑市有很多人需要配型的，東南亞的黑市大概是80萬元買一對腰子，就相當於他50萬元進貨，80萬元賣出去就等於賺了30萬元」。

報導指，被販運到電詐園區的「豬仔」如果做不出任何業績，通常每三個月被賣一次，如果毫無業績，被賣到三次以上，最終的歸宿就是妙瓦底或者泰國公海。

許博淳表示，電騙園區九成五以上是華人，像台灣、香港，還有從日本、南韓一些不同地方被騙過去的人都會騙到泰國，然後轉賣到妙瓦底那邊。因為他們說像台灣的人，他們可能對付台灣人聊天，他更懂得怎麼去詐騙。包括日本人更懂得日本人的生活方式，就是因地制宜地去強迫他們搞詐騙。

許博淳稱，年輕人如果開不了單，就是進行器官交易；或者不太年輕的可能被賣到泰國公海。「但是『年老腎衰』的人，年紀比較大的像我這種，就會可能往緬北這邊賣，所以它是一個流通型的產業鏈」。

據百度百科記載，許博淳原是一名網紅，因受邀擔任中央電視台以及中國各大衛視節目嘉賓，而被電視觀眾和網友熟知。2023年6月底，許博淳在兼職聊天群看見有人招募演員決定跟組；7月8日，許博淳抵達西雙版納，被引導進一間民房中，後被騙至緬甸詐騙園，家人支付62萬元贖金後獲救。 

泰國警方公布的數據顯示，每年約有7萬名中國人從泰國被販賣至緬甸。

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