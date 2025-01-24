珠峰入山費飆漲36％至1.5萬美元 尼泊爾10年來首調

尼泊爾政府將大幅提高珠峰入山費，從已實施近10年的1萬1000美元調漲為1萬5000美元，漲幅36%，是近十年來首度調漲。（路透）

挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰(Mount Everest)代價變貴了，尼泊爾官員22日表示，將把攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰的許可證費用提升超過35%，是珠穆朗瑪峰攀登費近十年來首度調漲。

路透報導，全世界14座最高峰中，包括珠穆朗瑪峰在內的八座位於資金緊缺的尼泊爾，外籍登山客繳納的許可證費用和其他開支產生的收入，成了當地歲入與就業 重要來源。

尼泊爾文化、旅遊與民航部的旅遊司長雷格米（Narayan Prasad Regmi）表示，攀登珠穆朗瑪峰許可證費用，將從已實施近10年的1萬1000美元調漲為1萬5000美元，漲幅36%。

雷格米表示，「使用費已很長一段時間沒有審查，我們現在更新了」。

新費率將從9月生效，適用於4月至5月沿著東南稜（Southeast Ridge）或南坳（South Col）標準路線的熱門登山季，不那麼熱門的9月至11月，以及鮮少有人登山的12月至2月，登山費用也將調漲36%，分別達到7500美元和3750美元。

報導指出，每年都有數百名登山客嘗試攀登珠穆朗瑪峰與其他幾座喜馬拉雅山 峰，而當局每年為珠穆朗瑪峰核發大約300張許可證，費用調漲則自2024年開始討論。一些遠征策畫團隊表示，漲價不太可能勸退登山客。

奧地利的遠征策畫團隊「Furtenbach Adventures」的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）說，他們已預期許可證費用將上漲，並指此為尼泊爾政府的「可理解措施」。富騰巴赫說，「我敢肯定，額外的資金將以某種方式用於保護環境和改善珠穆朗瑪峰安全性」。

登山專家經常批評尼泊爾允許太多登山客上珠穆朗瑪峰，卻幾乎沒有採取措施保持清潔或確保登山者安全。雖然並未透露額外的收入將會用在何處，但雷格米稱組織了清潔活動收垃圾，並定期進行繩索固定及其他安全措施。