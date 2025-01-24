珠峰入山費飆漲36％至1.5萬美元 尼泊爾10年來首調
挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰(Mount Everest)代價變貴了，尼泊爾官員22日表示，將把攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰的許可證費用提升超過35%，是珠穆朗瑪峰攀登費近十年來首度調漲。
路透報導，全世界14座最高峰中，包括珠穆朗瑪峰在內的八座位於資金緊缺的尼泊爾，外籍登山客繳納的許可證費用和其他開支產生的收入，成了當地歲入與就業重要來源。
尼泊爾文化、旅遊與民航部的旅遊司長雷格米（Narayan Prasad Regmi）表示，攀登珠穆朗瑪峰許可證費用，將從已實施近10年的1萬1000美元調漲為1萬5000美元，漲幅36%。
雷格米表示，「使用費已很長一段時間沒有審查，我們現在更新了」。
新費率將從9月生效，適用於4月至5月沿著東南稜（Southeast Ridge）或南坳（South Col）標準路線的熱門登山季，不那麼熱門的9月至11月，以及鮮少有人登山的12月至2月，登山費用也將調漲36%，分別達到7500美元和3750美元。
報導指出，每年都有數百名登山客嘗試攀登珠穆朗瑪峰與其他幾座喜馬拉雅山峰，而當局每年為珠穆朗瑪峰核發大約300張許可證，費用調漲則自2024年開始討論。一些遠征策畫團隊表示，漲價不太可能勸退登山客。
奧地利的遠征策畫團隊「Furtenbach Adventures」的富騰巴赫（Lukas Furtenbach）說，他們已預期許可證費用將上漲，並指此為尼泊爾政府的「可理解措施」。富騰巴赫說，「我敢肯定，額外的資金將以某種方式用於保護環境和改善珠穆朗瑪峰安全性」。
登山專家經常批評尼泊爾允許太多登山客上珠穆朗瑪峰，卻幾乎沒有採取措施保持清潔或確保登山者安全。雖然並未透露額外的收入將會用在何處，但雷格米稱組織了清潔活動收垃圾，並定期進行繩索固定及其他安全措施。
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