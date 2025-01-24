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WTO祕書長示警：關稅戰恐重演1930年代大蕭條 窮國更慘

編譯中心／綜合23日電
WTO祕書長伊衛拉23日在世界經濟論壇中示警，關稅可能被濫用為政治工具，用來解決非因貿易造成的問題，關稅戰恐重演1930年代的全球大蕭條。（歐新社）
WTO祕書長伊衛拉23日在世界經濟論壇中示警，關稅可能被濫用為政治工具，用來解決非因貿易造成的問題，關稅戰恐重演1930年代的全球大蕭條。（歐新社）

世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟政策執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），23日在世界經濟論壇（WEF）同場以1930年代的全球大蕭條為例，示警美國總統川普一旦掀起關稅戰，各大經濟體互相報復，所有人都將付出代價。

中央社報導，世界經濟論壇瑞士時間23日中午以「辯論關稅」為題的一場談話，正應景了川普（Donald Trump）揚言將對許多貿易夥伴施加關稅的緊繃情勢。

主講人之一的WTO祕書長伊衛拉指出，關稅等貿易工具很好用，也可能被濫用為政治工具，用來解決非因貿易造成的問題。

她舉例，貿易順差可能來自出口國本地消費不足，因此是總體經濟結構的問題，又提到美國製造業工作的流失不是貿易造成，而是自動化、科技發展，而服務業貿易為美國帶來許多新就業機會，美國是全球貿易的受益者。

伊衛拉與另一主講的歐盟經貿執委杜姆布羅夫斯基斯都以1930年代關稅戰、保護主義帶來全球經濟大蕭條的教訓為例，示警勿重演悲劇。

伊衛拉提醒各國政府避免在互相關稅報復下，變成自我實現的預言而落入1930年代情境，「我們將會看到兩位數百分比的全球經濟衰退率，那將是災難性的，每個人都將付出代價，窮國更會付出更多」。

她說，即使比貿易報復大戰輕微一點的情境，例如全球分裂成兩個貿易壁壘，估算長期下來也將失去6.4%的全球經濟產值，約6兆7500億美元，相當於失去日本加南韓的經濟量，同樣將使所有人受害。

伊衛拉強調，貿易糾紛應先立於堅實基礎的調查，再決定如何應對，並舉歐盟正與中國協商電動車反補貼案為例，雖然過程困難，但其他國家也該採用協商手段。她還說，對話協商已促使中國向WTO提供了更透明的資料，因此應持續對話，但她感覺大國互信正在流失。

伊衛拉表示，全世界花了很長的時間把關稅降下來，如今全球貿易達到高峰，期許勿走回頭路。

美國經濟很糟糕，是川普整套新經貿措施的論述背景，不過杜姆布羅夫斯基斯指出，除了收入分配不均的情況比歐盟嚴重，美國經濟表現其實非常好。他強調，歐盟與美國除了雙邊貿易量占全球最大比重，並且是戰略夥伴，尤其須共同面對獨裁政權挑戰以法治為基礎的國際秩序。

此外，報導指出，在同一場世界經濟論壇上，巴西代表也呼籲美方不要採取關稅措施。巴西外交官巴洛拉 (Alexandre Parola) 說：「以政治目的使用關稅，我認為會對國際規則基礎體系產生負面影響，這真的是非常不好的訊號。」 

關稅 歐盟 大蕭條

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