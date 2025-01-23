加速國防自主…歐盟將提軍火產出 整合27國武器系統

歐盟 負責國防安全政策的兩位最高官員22日在歐洲防衛局20周年論壇上聲言強化軍備，包括促進聯合投資、聯合採購，整合碎片化的武器系統，並將與北約合作擬定具體的軍火產出計畫。

成立於2004年的歐洲防衛局（European Defence Agency）是歐洲聯盟（EU）設來促進成員國家防衛合作的機構，俄烏戰爭加上川普 效應，使這個過去在歐盟裡並不起眼的角色漸受重視。

歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在論壇致詞時矢言將讓該局發揮更大潛力，成為歐盟軍備科技的孵化器，負責整合歐盟27國各自為政的武器系統。她強調歐盟不需要成立單一軍隊，但需要27國的軍隊有能力防衛歐洲並能有效地共事。

美國總統川普（Donald Trump）抱怨歐洲國家的國防預算 太低，卡拉斯同意川普說的有理，並強調歐盟27國目前國防花費平均占國內生產毛額（GDP）的1.9%，而俄國占到9%，「我們若不花更多經費（在國防），所有我們在教育、健康照護等的花費都將陷入風險」。