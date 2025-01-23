兩人關係好？川普暖問金正恩 北韓2句話輕淡報導就職

北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普（右），圖為兩人2018年在新加坡的首次川金會。（美聯社）

美國總統川普 20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢，還不忘關心北韓 領導人金正恩 近況，而他在白宮接受媒體採訪，提到自己跟金正恩的關係時表示，「他跟金正恩關係很好」；對此，北韓官方媒體反應冷淡，22日僅以2句話報導川普就職，沒有其他評論。

北韓中央通訊社22日報導，「川普就任美國總統。他在去年11月選舉當選為第47任美國總統並於當地時間20日在華府舉行就職典禮」，短短兩句話結束這篇報導。

「北韓中央廣播電台」也報導相同的內容。北韓印刷報紙「勞動新聞」則在第6版刊出一樣的內容。南韓媒體韓聯社報導，這是川普去年11月勝選後，北韓官媒首次報導川普勝選的消息。

然而，北韓向來都會延遲報導美國總統大選的消息。2016年11月8日川普勝選後，北韓在同月19日才提到此事，拜登2020年贏得總統大選後，北韓也一路沉默至隔年1月正式上任才首度報導。

川普20日就職典禮後，在橢圓形辦公室一邊簽署行政命令，一邊回答媒體提問，有記者提起金正恩，川普稱他和金正恩處得很好，「他喜歡我，我也喜歡他。我們相處得很好」，認為金正恩會歡迎他回歸，但稱北韓為「擁核國」。

先前，南韓國家情報院就曾經指出，川普在上任後，應該會找機會，與金正恩舉行會談。專家認為，川普可能希望恢復與金正恩的峰會外交，外界預期川普會尋求兩人達成小協議，包括凍結北韓核計畫或核裁軍。川普在第一任期與金正恩舉行三次峰會，包括2018年在新加坡的首次川金會。

南韓媒體報導，川普表示，他在第一任期內，與北韓領袖金正恩，維持著友好關係；川普並直言稱，北韓「已經是一個核武國家」。川普說，過去美國認為北韓是一個巨大威脅，不過現在，他相信北韓問題能夠獲得良好解決。

有分析認為，川普的回應顯示，他對於過去處理北韓問題的方式，顯得「相當自豪」，認為北韓已經不再是美國的威脅；此外，分析也指出，川普公開承認北韓是核武國家的說法，相當罕見。

此外，俄羅斯總統普亭20日恭賀川普再度執政，其勝選「讓人心服口服」，但川普幾小時後在白宮說出迄今對普亭最強烈的公開批判，指稱普亭發動戰爭攻打烏克蘭是在「摧毀俄羅斯」。

川普23日並威脅俄羅斯，不結束與烏克蘭戰爭，美國將對俄羅斯實施新的制裁，並且對進口商品徵收高額關稅。在此同時，西方官員告訴BBC，在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。報導說，這些數字表明，俄羅斯總統普亭的盟友金正恩，付出極高的代價。