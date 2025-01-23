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中居醜聞揭日富士電視台「性朝貢」行程表 標示為公務活動

編譯中心／綜合22日電
中居正廣黑歷史連環爆。(取材自X平台)
中居正廣黑歷史連環爆。(取材自X平台)

日本男星中居正廣深陷性醜聞，還連帶揭發「富士電視台」本身就是「性朝貢元凶」，目前電視台大量廣告出走，更有離職員工現身，透露女主播的辦公室居然有「性朝貢行程表」，清楚列出陪高層、藝人等共進晚餐的時間，並標示為公務活動。性醜聞延燒，目前已知有多達75家企業決定撤下在富士電視台的廣告。

前偶像天團SMAP隊長、51歲綜藝天王中居正廣去年爆出在2023年6月捲入桃色性侵醜聞，支付高達9000萬日幣（約57.5萬美元）的「封口費」私了，事後更扯出富士電視台安排女主播「性接待」內幕。

富士前員工站出來發聲怒斥公司「霸凌文化根深柢固」，前員工指出，自己也曾在這類派對遭某位製作人狂摸，嚇到無法動彈；高層聚會時，來賓會突然聊到性話題，並不停逼問女性的想法，高層則會在旁搧風點火。

「週刊文春」22日最新報導，女主播X透露，2023年6月事件發生前，她曾被製作人A先生邀請3次，參加與中居正廣等人的聚會，A先生說「參加這樣的聚會是沒有損失的，因為肯定會為你帶來工作。」

2023年6月，X將事件當天的聚會視為「A先生所安排的延續」，並造訪中居的家，在那裡她遭到中居玷污。X最終於2024年8月下旬離職，她前往富士電視台總部最後致意，當時，富士電視台社長港浩一面帶笑容，愉快地談論他在奧運視察時訪問巴黎的事，對於X的事隻字未提，最後也未道歉。

X透露，曾被電視台幹部A先生要求在聚會上坐在藝人身旁陪伴，讓她覺得自己像夜總會陪酒女。許多女性主播都被迫參加此類聚會，對社長港浩一的說法以及不透明的調查委員會能揭露真相一事，根本不抱期望。

報導指出，港浩一在記者會上始終給出含糊回答的最大原因，是因為他自己就是女主播「性朝貢」的開創者。自2013年港浩一擔任常務以來，他每月都會安排女主播參加以「志村大爆笑」製作人井澤健為首的聚會，簡稱「港會」，最多時會有8位女主播參加。對女主播而言，參加「港會」是工作的一部分，播音室甚至有一份日程表，清楚列出她們陪高層、藝人等共進晚餐的時間，並標示為公務活動。

相關報導進一步爆料，「女主播辦公室會有每位主播的行程表，港浩一、其他高層帶女主播和藝人用餐，也會明確被紀錄在業務行程中」；港浩一的行徑被電視台製作部門沿用，把女主播當接待名人的工具，中居正廣就是默許的受益者。

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