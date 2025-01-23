南韓公調處將尹錫悅案移交檢方 估下月起訴

南韓總統尹錫悅。(路透)

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，決定將總統尹錫悅 涉及內亂等罪嫌案移交檢方，並要求起訴。

公調處今天上午舉行記者會，宣布已決定將尹錫悅涉及內亂、濫用職權等罪嫌的案件移交首爾中央地方檢察廳，要求提起公訴。公調處無權起訴總統，因此必須將案件移交檢方。

公調處表示，若沒有與國家搜查本部及國防部 調查本部合作，可能很難在今天就發表調查結果，檢方也已回應公調處移交案件的要求。

公調處之後仍會持續進行其他相關嫌疑人案件調查，「無論對方職位高低，我們都將繼續嚴正調查，以求依法處置所有應負起責任的嫌疑人。」

尹錫悅去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴 ，但被國會表決通過解除，之後面臨彈劾及相關調查；他與前國防部長金龍顯等多名軍警高層，涉嫌以紊亂國政等目的共謀戒嚴，並濫用職權指示國會警備隊警員及戒嚴軍進行原本沒有義務做的事，妨害國會議員行使解除戒嚴要求權。

相關調查由公調處進行，並與警方國家搜查本部、國防部調查本部組成聯合偵查組，自上月16日起開始傳喚尹錫悅接受調查，但因尹錫悅持續拒不配合，公調處聲請法院許可後，本月15日在龍山區的總統官邸逮捕尹錫悅。

不過，尹錫悅僅在被捕當天接受10小時40分鐘的調查，此後仍拒不配合，公調處進一步向法院聲請拘留，今天決定將案件移交檢方。

韓聯社引述檢方報導，尹錫悅這次拘留期限預計在25日至26日結束，比公調處先前推算的27日更早，若法院未批准延長，檢方可能會趕在時限屆滿前、也就是最晚24日前再次聲請拘留令，若獲准預計延長至下月4至6日。

檢方在上月18日將案件移交公調處後，仍持續對此進行調查，外界預期檢方將在下月5日前後拘留起訴尹錫悅。在此之前，檢方據稱將採取前往首爾看守所問話的方式進行調查。

公調處宣布將此案移交檢方後，尹錫悅的辯護律師團發表聲明，仍主張公調處不具調查權，要求公調處為其違法行為負責，並呼籲檢方不要和公調處一樣違法調查，應遵守相關法規。