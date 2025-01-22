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尹錫悅戒嚴原因 律師：因薩德機密洩中、北韓駭客入侵

編譯周辰陽／綜合21日電
創南韓憲政首例 南韓憲法法院21日就總統尹錫悅彈劾案第三次開庭，尹錫悅首次出庭，創下南韓憲政首例。（歐新社）
創南韓憲政首例 南韓憲法法院21日就總統尹錫悅彈劾案第三次開庭，尹錫悅首次出庭，創下南韓憲政首例。（歐新社）

南韓總統尹錫悅21日首次前往憲法法院，出席彈劾案庭審辯論。辯護律師團在開庭前向媒體表示，尹錫悅宣布戒嚴，原因包括薩德反飛彈系統等機密外洩至中國，政府機關遭北韓駭客入侵與選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

尹錫悅辯護律師團發布新聞稿表示，尹錫悅2024年12月3日決定宣布戒嚴有四大原因，除了國會不停彈劾政府官員與削減預算導致國政癱瘓，還包括「北韓、中國等集體主義、一黨獨大國家對西方陣營展開的混合戰」，以及選舉管理委員會系統存在許多問題，可能導致中國介入選舉等。

新聞稿指稱，南韓國內對混合戰的理解與警覺心不足，相關威脅正在國內蔓延，例如薩德反飛彈系統機密與軍方情報人員名單外洩中國，還有自稱留學生的中國民眾以無人機拍攝軍事設施等，但都因在野黨反對而無法有效懲治，存在安保、經濟、政治等方面威脅。

在選舉管理系統資安體系漏洞上，新聞稿指加拿大等國家遭中國介選，南韓也曾發現遭北韓駭入憲法機構等嚴重問題，但選舉管理委員會至今仍拒絕接受外部檢查，「總統認為盤點選委會資安系統相當重要，攸關正確反映民主社會的民意」。

另據韓聯社報導，南韓網路媒體「Sky Daily」16日引述美軍消息人士報導，戒嚴軍和美方在緊急戒嚴時聯手突襲選舉研究院，99名中國籍人員落網，並經由平澤港送往日本沖繩美軍基地。南韓選委會痛斥這是假新聞，已控告這個網路媒體，駐韓美軍20日也發布聲明澄清。

另一方面，南韓總統尹錫悅21日首次前往憲法法院出庭，成為南韓憲政史上第一位親自就彈劾案出庭的總統，他隨後前往首爾地區軍醫院，韓媒稱目的是接受定期體檢，據稱並無健康異常狀況，將在結束檢查後返回首爾看守所。

南韓 尹錫悅 戒嚴

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