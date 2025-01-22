土耳其滑雪飯店深夜大火 1原因難救火 至少76死51傷

土耳其包魯省一處滑雪度假村飯店21日凌晨失火，火勢猛烈，許多住客摸黑逃生。（路透）

土耳其 西北部包魯省滑雪度假村卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）21日凌晨失火，造成至少76人死亡、51人受傷，驚恐的住客被迫深夜跳出窗外逃生，這起重大火災發生後，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）宣布22日當天全國哀悼一天。

綜合路透、美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其衛生部長梅米什奧盧（Kemal Memisoglu）表示，11層樓高的卡塔爾大飯店在凌晨3時30分左右發生火警，火舌從4樓餐廳竄出。

事故發生於學校假期，期間許多來自伊斯坦堡及安卡拉的家庭前往博盧山滑雪。當局已拘留9人並展開調查，耶爾利卡亞表示，檢察官將查明火災原因並追究責任。

土耳其當局初步調查發現，起火點是飯店的餐廳樓層。由於該飯店地處偏遠，警消3點27分接獲報案，抵達現場大約已是1小時後。土耳其內政部 長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）指出，由於飯店的後方是一處斜坡，消防人員只能從前面或側面灌救，因此也影響滅火與救援進度。

耶爾利卡亞表示，共有238名旅客入住這家飯店，火勢已撲滅，飯店內的搜救行動也結束，76名罹難者中有45人的身分已被確認，目前當局正針對火場內尋獲的遺體進行DNA檢測 。

耶爾利卡亞哀嘆：「我們的痛苦無法形容。」他向遇難者家屬致以最深切的哀悼，並承諾將盡全力查明真相，讓肇事者繩之以法。

目擊者表示，火災現場宛如世界末日，火勢在半小時內就吞沒整間飯店；另一名目擊者則聲稱他看到許多人跳窗逃生，還有人試圖用床單垂在窗外向下逃生，但不幸的是因為床單破掉、墜樓而亡。據目擊者與初步調查報告，飯店的火災偵測系統未能正常運作。

由於飯店位於懸崖附近，救火難度高，橘紅色的火光不僅照亮夜空，也映照在滿是白雪的地面。大火延燒好幾個小時，直到天亮仍未熄滅，持續悶燒且冒出大量濃煙。包盧省與其他鄰省趕赴現場的消防車至少30輛、救護車28輛。現場救災、作業用車多達85輛，至少231人投入救災急救。

當地電視媒體畫面顯示，火焰吞噬飯店高樓層與屋頂，飯店周圍滿是消防車，有客房可見火光、住客站在窗邊求救，也有住客急忙利用白色床單垂吊窗外試圖逃生。

據報導，多名目擊者稱，飯店內的火災偵測系統並未啟動，住客雅科凡（Atakan Yelkovan）說：「我老婆聞到了燒焦味，警報並未作響。我們嘗試往樓上逃生未果，因為上方有火勢，於是我們下樓跑到戶外。」他說，火災發生後1個多小時，消防隊才到場，內政部長則稱，消防隊接到第一通報案電話後約45分鐘就展開滅火行動。