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華人舞龍遊行掛中國五星旗 觸法了沒？大馬警方調查

編譯中心╱綜合20日電
馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行，因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗，大馬警方依是否觸犯國徽等法令調查。（視頻截圖）
馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行，因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗，大馬警方依是否觸犯國徽等法令調查。（視頻截圖）

馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行活動，這項活動原配合麻坡華團聯合會成立20周年舉辦，卻因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗惹議；大馬警方依是否觸犯國徽等法令展開調查。

自由今日大馬、新海峽時報等大馬媒體報導，自由今日大馬、新海峽時報等大馬媒體報導，大馬警方根據刑法第505（B）、2012年和平集會法令第6（2）條與1949年國徽（展示規範）法令第3（1）條進行調查。

麻坡（Muar）警局主任瑞茲穆卡利茲（Raiz Mukhliz Azman Aziz）表示，警方已傳喚活動主辦單位與參與遊行人士協助調查，確保維護公共安全與秩序。

他指出，大馬警方於18日晚間，在遊行活動現場發現這條舞龍的龍身貼有中國五星旗，當時看到龍身右側是馬來西亞國旗，左側竟是五星旗。

瑞茲穆卡利茲說，這條印有中國五星旗的龍身照片和影片已在社群網路散布。

另有馬來西亞網友認為，這是在大馬舉行的華人文化表演活動，出現中國國旗的確引發爭議，也不合宜。這起事件在社群媒體引發關注。

馬來西亞柔佛州（Johor）西北部東甲縣（Daerah Tangkak）小鎮武吉甘蜜（Bukit Gambir）去年底甫舉辦LED燈飾嘉年華活動，其中一個火箭模型展示品的機翼上也有中國五星旗，引發當地民眾不安。

馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行，因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗，大馬警方依...
馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行，因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗，大馬警方依是否觸犯國徽等法令調查。（視頻截圖）

五星旗 華人 佛州

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