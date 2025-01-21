西班牙去年旅客破9400萬人次 觀光收益1313億創高

西班牙觀光業2024年爆炸性復甦，國際旅客人次飆破9400萬，打破歷史紀錄。圖為首都馬德里遊客如織的主廣場。(中央社)

西班牙觀光 業2024年爆炸性復甦，全年國際旅客人次突破9400萬，比2023年成長10%，消費金額更飆漲16%至1260億歐元（約1313億美元），再創歷史新高，官方預估2025年將會持續成長。

根據西班牙「國家報」報導，西班牙工業與觀光部長埃雷烏日前公布2024年觀光數據時表示，去年是破紀錄的一年，數字表現非常亮眼，最重要的是，「觀光收益成長率超過了遊客數量成長率」，為西班牙帶來了豐厚的經濟收入。

旅遊業榮景也提升了就業 率，2024年12月西班牙觀光產業就業人數占全國就業人口12.7%，高達260萬人，比2023年同期增加3.8%，也達歷史高峰。

西班牙在全球新冠疫情 爆發前2019年的觀光人次為8350萬，2020年因疫情爆發，觀光產業全面萎縮；2022年疫情放緩後，旅遊復甦力道強勁，2023年以8510萬人次衝破2019年水準；2024年更爆發成長至9400萬人次，突破歷史紀錄。

埃雷烏預估，西班牙2025年可望吸引1億人次國際旅客造訪。

但是，埃雷烏表示，他不擔心遊客數量成長，他希望西班牙藉此機會推進「觀光轉型」，關注旅遊模式對社會和環境的影響，提升旅遊品質，在「品質」上贏得冠軍。

除了就近的歐洲遊客外，當局將努力擴大長途市場，主要吸引消費力更強的美國和拉丁美洲旅客。