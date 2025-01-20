「暴瘦冒白髮」 南韓第一夫人傳無法進食 靠吃藥苦撐

南韓第一夫人金建希被爆出自從丈夫出事後，她幾乎「無法進食」，身體疑似亮紅燈。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 遭到羈押，曾被譽為南韓最美第一夫人的金建希，傳出自從丈夫出事後幾乎「無法進食」，靠吃藥苦撐，急遽消瘦、滿頭白髮，健康狀況引發擔憂，幕僚們擔心她需要住院治療。消息一出，尹錫悅的支持者都非常不捨。

南韓中央日報報導，根據南韓政府相關人士透露，在尹錫悅被捕時，金建希就明顯消瘦許多，白髮也增加不少。一名總統府官員則表示，尹錫悅疑似是擔心妻子的身體狀況，在接受調查前兩度與金建希見面，「一次是為了確認她的健康狀況，另一次是為了進行最後道別」。

報導指出，尹錫悅被逮捕後，只剩金建希留在漢南洞官邸，多名執政黨高層相當擔心金建希，稱她靠服用各種藥物忍耐不適，身體狀況已到需要就醫的程度。執政黨關係人士透露，「如果金建希就醫，在野黨一定會搬出各種臆測，企圖獵巫」，稱金建希從好幾個月前就難以離開官邸。

金建希去年7月爆出收名牌包疑雲和內線交易後，幾乎未在公開場合露面；一名YouTuber 去年9月中旬透過行車紀錄器，偷拍到金建希前往漢南洞官邸附近便利商店的畫面，總統府當時稱金建希為了不打擾居民，選擇在晚間造訪便利商店，並為官邸的警衛人員購買零食。

此外，先前金建希曾被踢爆，過去她應聘大學兼職教授時，涉嫌誇大、造假履歷，繼南韓淑明女子大學認定金建希的碩士論文為抄襲後，南韓國民大學也發聲回應，將考慮取消金建希的博士學位。