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拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房 預計下月初受審

編譯盧思綸／綜合19日電
南韓總統尹錫悅（中）15日被載往首爾看守所。（美聯社）
南韓總統尹錫悅（中）15日被載往首爾看守所。（美聯社）

南韓總統尹錫悅19日凌晨被羈押，確定續住「首爾看守所」，並依規定接受「仔細」體檢、拍入監照並換穿囚服，住面積約3坪的獨居房。這也使南韓自1995年11月的盧泰愚起，包括前任和現任總統在內，共已五人被收押。韓國時報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）就尹錫悅涉嫌內亂罪進行為期20天調查後，尹錫悅預計會在下月初受審，一審判決可能在今年8月初出爐。

韓媒報導說，尹錫悅的正式入所程序自19日下午開始。所方會先確認並比對收容人尹錫悅的身分，確認他沒攜帶違禁品，並給他一個編號，進行體檢及按捺指紋。由於已不能穿便服，他必須換穿卡其色的混紡囚服，然後拍入監照，也可能被安置在比3坪大的房間。

2017年3月前總統朴槿惠被移送首爾看守所後，曾待在一間可供6至7人住的混合房，其面積約3.04坪。前總統李明博2018年3月被移送首爾松坡區「首爾東部看守所」後，則住3.95坪的獨居房。2人當時均已不具總統身分。

尹錫悅獨居房有矮櫃、洗手台、電視、書桌兼飯桌、餐具及坐式馬桶等設施，但沒床鋪，睡覺時鋪床墊等物品在地板上，地板下有保溫的電熱板。

每周限洗一次澡，每天運動限一小時內。考量到憲法法院尚未宣告對尹的彈劾案成立，他仍是現任總統，所方將安排避開其他收容人的時段。

首爾看守所的會面通常限一天一次，收容人與其律師會面的次數則另有規定。會面前要事先至首爾看守所官網申請，寫清楚希望會面的時日等細節，外界關注第一夫人金建希之後是否會去會面。

尹錫悅淪為收容人後第一天菜單，早餐是餃子湯、涼拌韓式蘿蔔乾及辣白菜泡菜；午餐馬鈴薯湯、豬肉蓋飯和辣白菜泡菜；晚餐香辣雞絲湯、韓式醃洋蔥與辣白菜泡菜。

尹錫悅 南韓 餃子

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