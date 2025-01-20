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僅准律師會面…尹錫悅羈押 支持者砸法院洩憤 警逮86人

編譯盧思綸、茅毅／綜合19日電
首爾西部地院19日凌晨准押南韓總統尹錫悅，有「尹粉」與警方爆發肢體衝突，並企圖翻牆進入法院。（歐新社）
首爾西部地院19日凌晨准押南韓總統尹錫悅，有「尹粉」與警方爆發肢體衝突，並企圖翻牆進入法院。（歐新社）

南韓法院19日凌晨裁定羈押南韓總統尹錫悅，是南韓史上首次有現任總統被羈押，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，已向首爾看守所提交公文，禁止尹錫悅與律師以外任何人見面，連尹錫悅夫人金建希也無法見到他，避免證據遭銷毀，禁令預期持續至起訴尹錫悅為止。尹錫悅的支持者隨後闖入法院破壞，至少86人被捕。

首爾西部地方法院周末值班的首席法官車恩京，在19日凌晨2時50分裁定羈押尹錫悅，理由是他有滅證之虞。這項裁定，距尹錫悅去年12月3日晚間突宣布戒嚴而涉嫌內亂罪，已47天。

羈押庭總共進行4個小時50分鐘，曾任檢察總長的尹錫悅，雖親自出庭陳述戒嚴正當性，共發言約45分鐘，但未能說服法官。

尹錫悅律師團隨即聲明，稱南韓「法治已死、法律良心淪喪」，並主張調查此案的公調處聲押時宣稱已「掌握」多項證據，那法官准押的理由就說不通，況且尹錫悅目前停職，「不可能再指示任何人辦事」。公調處則對此說法深感遺憾。

地院外大批尹錫悅支持者聞訊後情緒激動，有人痛哭流涕無法接受，也有人破口大罵，和警方爆發肢體衝突，企圖闖入法院洩憤，還用滅火器當武器，連門口的「首爾西部地方法院」牌匾也遭砸掉落。有人成功翻牆進入，大肆砸損院內建築物牆壁及門窗玻璃，並破壞設施與物品，還上樓想找出法官辦公室。

警方緊急調派鎮暴警察在內共1500名警力，約清晨6時才恢復秩序，自18至19日已逮捕86人，部分員警因此受傷。韓媒朝鮮日報將這起法院遭破壞事件，與不承認美國總統大選結果的川普支持者2021年1月6日闖入國會暴動相提並論。

對此，尹錫悅19日透過律師聲明，「充分理解民眾憤怒，但希望和平表達意見，也希望警方勿採取強硬措施，而是寬容地妥善解決問題」。他宣稱會在司法程序中闡明宣布戒嚴目的及正當性，以「撥亂反正」。

警察廳自20日起會對裁定准押的法官提供保護。自去年12月27日起擔任代理總統的崔相穆19日指出，法院遇襲是民主社會完全無法想像的事件，已指示警方展開調查。美國國務院則重申美方對美韓同盟的承諾不變。

公調處19日表示，為避免湮滅證據，該處已發公文給所方，禁止尹錫悅和律師以外的任何人會面，直到檢方起訴他。韓媒報導說，該處可能再調查一周，之後就將本案移送檢方。

首爾西部地院遭尹錫悅支持者闖入院內打砸毀損公物，玻璃窗也遭打破，逾千名警力趕來鎮...
首爾西部地院遭尹錫悅支持者闖入院內打砸毀損公物，玻璃窗也遭打破，逾千名警力趕來鎮壓。（新華社）

尹錫悅 南韓 戒嚴

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