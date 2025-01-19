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英相施凱爾祝賀川普就職 再次強調英美獨特關係

中央社／倫敦20日專電
英國首相施凱爾。（路透）
英國首相施凱爾。（路透）

美國第47位總統川普（Donald Trump）就職典禮今天舉行，英國首相施凱爾除了致上「最溫暖」祝賀，也強調英美關係是「獨特的密切關係」，兩國曾一同捍衛世界免於暴政，並合作致力實現共同的安全與繁榮。

施凱爾（Keir Starmer）指出，數世紀以來，英美關係一向是協同合作、持久的夥伴關係。考量川普個人對英國的長期熱愛與歷史淵源，施凱爾說，他知道英美的深厚友誼將持續；英美將共同致力確保兩國的成功，並為大西洋兩岸的人民謀福。

施凱爾提到，自去年9月與川普首次會面後，兩人曾談及深化與投資跨大西洋關係的必要性。雙方將持續在英美既有的堅定不移歷史同盟基礎上，共同應對全球挑戰，讓英美夥伴關係更上一層樓、著眼於未來共同的成長機會。

施凱爾指出，他期待與川普再度會面，雙方將持續秉持共享使命，確保英美兩個偉大國家的和平、繁榮與安全。英美之間的特殊關係必將長久蓬勃發展。

去年9月在美國總統大選11月登場前，施凱爾曾與川普在紐約共進晚餐約兩小時，當時是兩人首次會面，英國外交大臣拉米（David Lammy）也出席。施凱爾與拉米後來數次提及，與川普餐敘氣氛融洽、兩人獲川普熱情接待，這為雙方未來互動打下良好基礎。

川普的母親出身蘇格蘭，川普本人則不僅在蘇格蘭擁有高爾夫球場和五星級飯店，對英國王室和文化也別具情感。

不過，英國執政黨工黨在政治光譜偏左，即將上台執政的美國共和黨則偏右，且拉米及甫獲任命為英國駐美大使的工黨大老、前商貿大臣曼德森（Peter Mandelson）等高階官員過去曾嚴詞批評川普。這引發不少人士推測，在川普團隊右翼色彩鮮明的情況下，英美關係恐免不了波折。

川普競選總統期間，曾發生英國工黨約100名黨工以「志工」名義赴美為川普的民主黨競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）助選風波。在此之前，工黨數名選舉策士在英國去年7月國會大選落幕後不久，隨即赴美向民主黨獻策、分享工黨在英國「大勝」的秘訣。諸如此類足以讓川普團隊「記仇」的事件，至今仍餘波未息。

儘管川普打破美國慣例，此次就職典禮邀請部分外國領袖與會，施凱爾不在獲邀出席之列。現任駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）將循往例代表英國政府與會。

不過，具民粹色彩的右翼英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）已確定將應邀出席。傳統上與美國共和黨較親近的英國保守黨則由影子外交大臣巴特爾（Priti Patel）代表出席。

川普2017至2021年首度擔任總統期間，英國時任首相、保守黨籍的梅伊（Theresa May）是川普就職後在白宮接見的第一位外國領袖。英國媒體報導，施凱爾團隊正積極推動，讓施凱爾成為頭幾個應邀赴美訪問、與川普在白宮會面的外國領袖之一。

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