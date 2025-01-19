東京大學漸「中國化」 占在校生逾12% 3原因推波助瀾

截至2024年5月，東京大學在校生中有超過12%是中國人，而且還沒包括從日本高中畢業、未被計入留學生的中國人，因此實際人數可能更多。（路透）

日本 最高學府東京大學正在逐漸「中國化」。根據統計，如今東大在校生中有超過12%是中國人，調查發現，背後原因包括中國經濟低迷、中國高考競爭過於激烈「內卷」、追求名牌以及不滿共產黨體制等。

「週刊文春」電子版報導，湧入日本的中國人正在不斷增加。根據出入國在留管理廳統計，截至2023年12月底，持有在留資格的中國人比前一年增加6萬人，達82萬人，超越疫情前的2019年，創下歷史新高。而在東大，類似情況也正在發生。

東大相關人士感嘆，「東京大學正在變成中國人的學校。」

相關人士指出，近年來，進入東京大學大學部和研究所的中國留學生 人數持續穩定成長。

截至2024年5月，東大的學部生（大學部）約有1萬4000人、研究所學生1萬3500人，合計約2萬7500人，其中，中國留學生有3396人。也就是說，在校生中有超過12%是中國人，而且還沒包括從日本高中畢業、未被計入留學生的中國人，因此實際人數可能更多。

比較東大每年發表的數據，可以看出過去10年，東大的中國留學生激增。2014年5月，中國留學生人數為1136人，但到了10年後已經成長至3396人，約為3倍。同時，在所有的外籍留學生當中，中國人比例也從2014年5月的39.5%，升至2024年5月的66.5%。

相關人士表示，在中國具有較高知名度的早稻田大學，中國留學生人數也和東大差不多，約為3300人。不過，早稻田大學的大學部和研究所加起來約有4萬8000名學生，將近東大的兩倍，因此中國留學生的比例被稀釋至約7%左右。在東大，某些大學部或研究所的專題討論，甚至出現全是中國人、一個日本人也沒有的情況。

東京大學名譽教授山內昌之敲響警鐘，他表示，「東京大學是國家最尖端的研究機構，也涉及與國家安全相關的研究。從日本周邊的安全保障問題來看，中國留學生在東大快速增加，不得不令人擔憂潛在風險。」

至於中國留學生在東大激增的背後原因，北海道大學教授、專門研究現代中國的城山英巳分析，「中國人追求品牌，這是他們以日本頂尖大學東京大學為目標的原因。」

同時，在中國國內也有3個背景因素。「首先，目前在中國，即使是一流大學畢業生也很難就業。其次，在習近平體制加強管控言論的影響下，很難自由研究感興趣的學問。」

在日本的中國人認為，與中國的升學戰爭相比，日本的升學考試 要輕鬆得多，這或許是赴日求學的中國人激增的原因之一。也有在日中國人認為，比起升學考試，中國愈來愈嚴苛的愛國主義教育更是問題。