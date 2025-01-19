尹錫悅有滅證之虞裁定羈押 支持者闖法院46人被捕

首爾西區地方法院前，警察試圖驅散一群支持總統尹錫悅的憤怒民眾，場面十分火爆。( 歐新社)

韓國地方法院19日把總統尹錫悅 的拘押期限從48小時延長到20天，引發數百名憤怒支持者暴力抗議，他們衝進法院大樓，砸碎窗戶並破門而入，目前有46人被捕。

路透報導，尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴 ，數小時後經國會表決解嚴，他於同月14日遭國會彈劾 ，旋即停職，本月15日成了韓國第一位被捕的在位總統。

首爾西區地方法院（Seoul Western District Court）19日約凌晨3時(當地時間)裁定羈押尹錫悅。不久後，尹錫悅支持者便湧入法院，防暴警察擋也擋不下來。

畫面顯示，支持者以滅火器噴灑守衛前門的警察，然後湧入辦公室，破壞辦公設備和家具。警方在幾小時後恢復秩序，並表示迄今已逮捕46名抗議者。

首爾市警察局在聲明中表示：「我們將追查更多實施非法行為或教唆、協助此類行為的人員。」

法院附近的緊急救援人員表示，混亂中約有40人輕傷，但沒有重傷報告。

根據韓國的法律，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）本月15日完成逮捕後有48小時可留置尹錫悅進行訊問，48小時後必須放人或聲押。但期間因尹錫悅的律師改向首爾中央地方法院就逮捕令的合法性聲請異議，48小時的採計一度暫停，後來法院駁回異議，認為逮捕合法，時間恢復計算。

公調處17日向首爾西區地方法院聲請羈押尹錫悅。

18日在召開約5小時的羈押庭後，首爾西區地方法院基於尹錫悅有「毀滅證據」之虞而批准了公調處的請求。

法院裁決出爐後，尹錫悅拘留期限從48小時延長到20天，並將依法接受體檢、拍照並穿上囚服。

預計尹錫悅將繼續被羈押在首爾看守所的單人牢房。

尹錫悅的律師團隊發布聲明表示，「尹錫悅總統和我們的法律團隊絕對不會放棄」，他們並說：「我們將在未來所有司法程序盡最大努力糾正錯誤。」