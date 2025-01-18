波羅的海哨兵來了 北約：不可能保護所有海底電纜設施

北約16日指出，成員國要保護所有海底電纜設施免受破壞，是「不可能的任務」；圖為芬蘭赫爾辛基海岸的Ile de Brehat電纜船，將C-Lion1海底電信電纜鋪設到波羅的海海底。（路透）

北大西洋公約組織 （NATO）基礎設施安全中心負責人16日表示，要保護龐大且至關重要的海底纜線和管線網路免受破壞，對北約 成員國而言是「不可能的任務」。

中央社引述法新社報導，過去幾個月來，波羅的海發生數起海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。

多條電信電纜和海纜近來傳出遭切斷後，專家和政治人物指控說，俄羅斯 趁其與西方國家為了烏克蘭對峙之際，精心籌畫一場針對西方國家的混合戰。

北約秘書長呂特14日宣布，將由北約發起「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動，派遣艦艇、偵察機和無人載具巡邏，強化北約軍事力量存在，確保海底重要基建安全。

未來除將對可疑艦艇加強執行登船臨檢，必要時予以扣押，儘管未直接點名俄羅斯為幕後黑手，但直言將加強監控俄國「影子艦隊」行蹤，應對日益加劇的混合戰威脅。

呂特指出，近2個月來，不僅連接立陶宛與瑞典、德國與芬蘭、愛沙尼亞和芬蘭的數條海底電纜陸續遭破壞，自2023年迄今，波海地區更累積有10條海底電纜受損，對歐洲乃至全球電力供應和網路通訊安全造成嚴重威脅。因此，北約將啟動「波羅的海哨兵」行動。

北約關鍵海底基礎設施安全海事中心（Maritime Centre for Security of Critical Undersea Infrastructure）主任、丹麥海軍上校馬庫森（Niels Markussen）警告說，不可能阻止每一次的破壞行為。

馬庫森表示：「不可能每隔1浬就在管線或海纜上方部署1艘船，這是不可能的任務。全世界目前約有5萬艘大型船舶，他們可在有海底電纜的海域拋下船錨，拖曳海底設施。」

他指出，雖然北約在波羅的海執行的新任務無法阻止所有事件發生，但「會更多聚焦於這些事件、進行監控，並進一步了解誰在當地活動和做了什麼事」。