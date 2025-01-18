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俄、伊朗簽20年戰略條約…未納共同防禦 西方仍不安

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯總統普亭（右）和伊朗總統裴澤斯基安於17日在俄羅斯舉行會談，並簽署涉及強化國防合作的戰略合作夥伴條約，可能點燃西方國家憂慮。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）和伊朗總統裴澤斯基安於17日在俄羅斯舉行會談，並簽署涉及強化國防合作的戰略合作夥伴條約，可能點燃西方國家憂慮。（美聯社）

川普重返白宮前夕，俄羅斯總統普亭和伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)17日在俄羅斯舉行會談，並簽署涉及強化國防合作的戰略合作夥伴條約，可能點燃西方國家憂慮，但不會像莫斯科與平壤和明斯克簽署的協議包含共同防禦條款。

這是裴澤斯基安去年7月當選伊朗總統後，首度走訪克里姆林宮。普亭表示，將與裴澤斯基安討論所有合作領域，以及簽署全面戰略合作夥伴協議。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則指出，這項條約將使強化國防合作的承諾拍板定案。

俄羅斯和伊朗的協議為期20年，在這兩國飽受美國及美國盟友祭出的制裁所苦之際，這項協議尋求強化俄伊政治和經濟合作關係。儘管預料不會納入共同防禦條款，俄伊全面戰略合作夥伴協議仍可能讓西方世界感到憂心。

塔斯社引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉里(Kazem Jalali)表示：「這份協議的性質不同。他們(指白俄羅斯和北韓)在一些我們沒有特別觸及的領域(與莫斯科)建立了夥伴關係。我們視國家的獨立、安全和依靠自我為極其重要的事。我們沒有興趣加入任何集團。」

烏克蘭爆發戰爭以來，莫斯科當局持續與伊朗及其他對美國有敵意的國家強化合作，例如北韓。俄羅斯已和平壤當局及鄰近盟友白俄羅斯簽署戰略條約，並與中國敲定戰略合作夥伴協議。

另一方面，知情人士向彭博資訊透露，美國候任總統川普顧問正在擬定範圍廣泛的制裁策略，希望在未來數月促成俄羅斯與烏克蘭達成外交協議。此外，川普團隊也正評估針對伊朗的政策選項，他的重要顧問據傳普遍認為，美國應重拾全面施壓德黑蘭當局的策略。

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