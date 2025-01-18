極罕見鳥擊 南韓濟州空難2引擎都發現羽毛、鳥血

美國國家運輸安全委員會（NTSB）於去年12月31日派出協助調查的專家，在南韓務安機場濟州航空7C2216班機失事現場勘查。（美聯社）

南韓濟州航空 （Jeju Air）去年12月底發生179人罹難的重大空難，墜毀原因仍在調查中。路透報導，調查人員在該架客機的兩具引擎中均發現鳥羽毛和血跡，顯示鳥擊顯然是這次事故的最根本原因。

路透報導，濟州航空編號7C2216客機去年12月29日自泰國曼谷機場出發飛抵南韓務安機場時，飛機疑似遭遇鳥擊故障，飛機在墜毀前4分鐘，飛行員曾向塔台回報「鳥擊」，並發出MAYDAY的求救訊號；降落時機腹落地並衝向跑道盡頭的水泥牆，導致機身爆炸起火，造成179人身亡，僅機尾2名空服員生還。

報導引述知情人士指出，調查人員在這架波音 737-800客機的兩具引擎內均發現鳥羽毛和血跡。兩具引擎遭受鳥擊，導致俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器，疑似因電力中斷，在飛機墜毀前4分鐘停止記錄。

調查人員本月稍早曾說，在其中一具引擎發現羽毛和血跡，並提供影片證實確實遭遇鳥擊。

這次報導是首度傳出兩具引擎均遭鳥擊。南韓運輸部拒絕回應相關報導。

據報導，客機兩具引擎都遭到鳥擊的狀況相當罕見，但仍有成功迫降的例子，包括2009年全美航空客機成功迫降在美國哈德遜河，另外一起則是2019年烏拉爾航空成功迫降在玉米田。