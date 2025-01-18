尹錫悅成為韓首位遭聲押現任總統 被拘2天仍拒偵訊

韓國總統尹錫悅15日遭公調處，隨後被帶往京畿道果川市的辦公大樓接受調查。（路透）

南韓 高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日表示，已向首爾地方法院聲請羈押15日被捕的總統尹錫悅 。地院預定18日下午2時開羈押庭，法官是本周末值班的首席法官車恩京。

尹錫悅淪為南韓史上首位被聲押的現任總統。若地院准押，即可羈押他20天。韓媒引述公調處相關人士報導，由於依法只能留置並訊問他至17日晚間9時5分，因此17日下午5時40分向去年12月31日及本月7日兩度簽發對尹錫悅逮捕令的地院聲押他。

公調處說，聲押的理由是鑒於尹錫悅涉嫌發動內亂，以及濫用職權妨礙他人行使權利，犯行重大並有再犯風險。該處向地院提出的證據達150多頁，包含警察廳國家偵查本部和檢察官提出的資料。報導說，法官可能在18日晚間或19日凌晨裁定准駁，公調處官員有信心法官會准押。

尹錫悅15日被捕後，當天接受公調處共約10個小時40分的訊問，但均行使緘默權，拒絕回答任何問題。他當晚被移送京畿道義王市的首爾看守所後，自16至17日都不願再去京畿道果川市的公調處接受訊問。

這二天其律師除了改向首爾中央地院就首爾西部地院對他簽發的逮捕令合法性聲請異議（但被駁回），尹錫悅還透過律師對全國人民發表196字的公開信，提到他在看守所雖有些不方便，但一切安好，正重讀自己2022年的就職演說、他此前在「三一節」與光復節的致詞以及對全體國民發表的談話，並感謝民眾的「愛國心」。