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韓總統尹錫悅拒受訊問 堅稱戒嚴合理恐遭延長拘留

編譯中心╱綜合16日電
韓國執政黨國民力量議員16 日舉行集會，抗議公調處非法調查總統尹錫悅。（路透）
韓國執政黨國民力量議員16 日舉行集會，抗議公調處非法調查總統尹錫悅。（路透）

韓國總統尹錫悅15日被捕後，高級公職人員犯罪調查處（公調處）原定於16日上午再度訊問，但尹先以健康為由推辭，下午又透過律師表示「無意接受調查」後拒絕到案；而首爾中央地方法院16日駁回尹錫悅方面有關高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行拘提違法的主張，尹錫悅將繼續遭到拘留。

韓媒普遍認為，公調處將會在17日上午、48小時期限結束前聲請延長拘留，將期限延長至最多20天。

韓聯社報導，憲法法院16日就彈劾案第二次開庭，尹錫悅同樣缺席；他的律師石東炫被問及尹錫悅出席狀況時反問：「公調處拘留尹錫悅強行調查，這種情況下他要如何出庭？」

尹錫悅方請求法院審查公調處對其執行拘提是否合法。律師團主張去年12月尹錫悅宣布戒嚴的合理性，並指無內亂偵查許可權的公調處偵辦該案違法，認為其向首爾西部地方法院提請簽發拘票違反專屬管轄規定，法院應駁回。

據報導，尹錫悅方律師裴真漢出庭時表示，選舉舞弊是擾亂治國理政的主因，實施戒嚴是尹錫悅捍衛民主根基的無奈選擇。裴真漢還說，尹錫悅接獲多起選舉舞弊檢舉，他本人也相當質疑國會議員選舉的公正性。

尹錫悅方面更指出，在野黨不斷針對高級公職人員發起彈劾，並阻礙修改「刑法」中的間諜罪相關內容，也是尹錫悅決定實施戒嚴的原因之一。

憲法法院16日也追加了三次開庭日期，分別在2月6日、11日及13日上午10時，對於尹錫悅方提出的異議表示「不會變更」。

尹錫悅 戒嚴 彈劾

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