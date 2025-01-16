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尹錫悅被捕訊問10小時 拒錄影繼續緘默 看守所菜單曝光

編譯中心／綜合15日電
支持尹錫悅的民眾在公調處門外示威抗議。(美聯社)
支持尹錫悅的民眾在公調處門外示威抗議。(美聯社)

南韓總統尹錫悅15日被捕後接受訊問超過10小時，但他行使緘默權且拒絕讓偵訊過程錄影，晚間移送首爾看守所。公調處表示，原本計畫16日上午再向尹錫悅問話，但尹錫悅以健康情況為由要求推遲，因此改於當地時間16日下午2時進行，預計尹錫悅將繼續保持沉默。

此外，南韓憲法法院也會在16日下午，就尹錫悅被彈劾的案件進行第二次庭審。在14日的首次庭審中，尹錫悅未出席，因此未能正式啟動審訊程序。根據規定，如果本次尹錫悅再次缺席，法院將可以在當事人缺席的情況下進行審理。

尹錫悅遭拘提，南韓媒體報導，許多民眾得知消息後熱烈歡呼，開心表示「可以好好過春節」，但尹錫悅支持者則一片錯愕，有的支持者還強調尹錫悅是「自願應訊，不是被捕」。

在官邸附近揮舞著「立即逮捕內亂首腦尹錫悅」紙牌的54歲金某表示：「在常識和憲法回歸正軌的過程中，我們看到了成果，這是國民的勝利。」另名60歲金某表示，即使是總統，違反憲法也應該受到懲罰。

不過，尹錫悅的保守派支持者則認為尹並非被捕，而是自願接受調查。京畿南楊州75歲的男士說，這不過是想羞辱總統罷了。

南韓網路上也壁壘分明，有人充斥歡呼聲，肯定檢警抓人，「積壓已久的憤怒終於釋放了」，但也有人說「我們輸給共產黨、這篇報導不能相信」。

尹錫悅15日晚間被送往京畿道義王市首爾看守所，收容在3坪大小的獨居房；他入所時必須接受身分檢查及簡單體檢，與其他審前羈押人員作息一樣，每天早上6時30分起床、夜間9時熄燈。

負責運作監獄和看守所的南韓矯正本部規定和菜單顯示，每天提供收容人每餐費用約為1600韓元（約1.1美元）。據首爾看守所提供的資訊，當天晚餐菜色有豆芽湯、烤牛肉、泡菜、辣椒和包飯醬，但尹錫悅在公調處被偵訊至晚間9時許，中午吃盒飯、晚餐是大醬湯。

南韓總統尹錫悅15日晚間被移送至首爾看守所。(歐新社)
南韓總統尹錫悅15日晚間被移送至首爾看守所。(歐新社)

尹錫悅 南韓 監獄

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