我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

非法礦工受困廢棄金礦坑 南非移出78屍、救240人

編譯中心╱綜合15日電
南非北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方15日說法，連續三天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。（路透）
南非北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方15日說法，連續三天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。（路透）

南非北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，警方表示，自13日展開救援行動以來，已找到78具屍體，並從地下兩公里的金礦中，救出超過240名生還者。警方表示，救援人員將於16日對礦井進行最後一次清查，以確保地下不再有倖存者或屍體。

中央社引述法新社和路透報導，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾芳坦，當地居民表達恐有100多人葬身其中後，當局自13日起設法移出遺體及救援生還者。

警方稍早發表聲明說：「救援行動的第二天，共有106名生還的非法礦工獲救並因非法採礦被捕，另有51人確認死亡。」前一天則救出26人，並移出九具遺體。

這座礦坑深入地下2.6公里，當局出動特殊機具將受困礦工與遺體抬出坑洞，且一次只能拉出少數人。

這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民指控這些人從事犯罪活動。

南非警方曾表示，恐怕還有數百人仍困在地下。不過南非警察部長麥互努視察當地時，不願提供估計的受困人數，他告訴南非eNCA電視台：「我們不曉得裡面確切還有多少人。我們正盡全力找到他們，協助他們脫困。」

在南非斯蒂爾芳坦（Stilfontein）一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困。...
在南非斯蒂爾芳坦（Stilfontein）一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困。圖為14日法醫服務人員搬運裝在藍色屍袋中的礦工遺體。(美聯社)

南非

上一則

以哈停火／斡旋一波三折 人質、撤軍談不攏

下一則

以哈停火／哈瑪斯21個軍營被鏟除 1.7萬人喪生

延伸閱讀

南非1廢棄礦井傳大量非法礦工受困 已移出78具遺體

南非1廢棄礦井傳大量非法礦工受困 已移出78具遺體
SpaceX火箭碎片干擾 澳洲航空飛南非航班受影響

SpaceX火箭碎片干擾 澳洲航空飛南非航班受影響
南非營救非法礦工 已發現36具遺體

南非營救非法礦工 已發現36具遺體
批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料