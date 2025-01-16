非法礦工受困廢棄金礦坑 南非移出78屍、救240人

南非北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方15日說法，連續三天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。（路透）

南非 北部一座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，警方表示，自13日展開救援行動以來，已找到78具屍體，並從地下兩公里的金礦中，救出超過240名生還者。警方表示，救援人員將於16日對礦井進行最後一次清查，以確保地下不再有倖存者或屍體。

中央社引述法新社和路透報導，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾芳坦，當地居民表達恐有100多人葬身其中後，當局自13日起設法移出遺體及救援生還者。

警方稍早發表聲明說：「救援行動的第二天，共有106名生還的非法礦工獲救並因非法採礦被捕，另有51人確認死亡。」前一天則救出26人，並移出九具遺體。

這座礦坑深入地下2.6公里，當局出動特殊機具將受困礦工與遺體抬出坑洞，且一次只能拉出少數人。

這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民指控這些人從事犯罪活動。

南非警方曾表示，恐怕還有數百人仍困在地下。不過南非警察部長麥互努視察當地時，不願提供估計的受困人數，他告訴南非eNCA電視台：「我們不曉得裡面確切還有多少人。我們正盡全力找到他們，協助他們脫困。」