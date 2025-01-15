機上乘客鬧事越來越多 歐洲最大廉航要求機場對賣酒設限

瑞安航空呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上鬧事。圖為美國佛州薩拉索塔布雷登頓國際機場的安娜瑪麗亞牡蠣酒吧。（路透）

歐洲最大廉價航空 公司瑞安航空（Ryanair）呼籲歐洲各機場限制含酒精飲料銷售，以減少醉酒乘客在航班上引發混亂。

CNN報導，瑞安航空發言人13日表示，該公司呼籲歐盟 在各機場對每名乘客實施「兩杯酒」限制令，比照免稅商品銷售方式，透過「使用登機證」實行。

發言人補充指出，「在航班延誤期間，乘客在機場飲用過量酒精飲料，購買或消費上沒有任何限制」，該公司「無法理解，乘客為何在機場不受2杯酒精飲料的限制」，並指這項禁令能讓乘客登機後行為更加安全良好。

一名2024年4月干擾航班的奧客已遭瑞安航空控告，求償15000歐元（約15465.6美元），原因是該乘客「不可原諒的行為」迫使該架從愛爾蘭都柏林飛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）航班改降，在葡萄牙的波多（Porto）延誤一晚，「導致160名乘客面臨不必要混亂」。

瑞安航空執行長歐萊瑞先前已呼籲在機場實施2杯酒限制，他8月接受英國每日電訊報訪問時表示，越來越多的乘客暴力是因為醉酒行為。

根據「國際航空運輸協會」（IATA）2024年發布的數據，機上乘客暴力事件近年來有所增加。2023年，每480個航班會發生一起奧客鬧事，2022年則是每568個航班出現一起，但統計中沒有具體說明其中多少起涉及酒精。

瑞安航空指出，該公司和其他航空公司「已對飛機上的酒精飲料銷售設限，特別是在乘客擾引起混亂的情況下」。