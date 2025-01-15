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南韓人看尹錫悅被捕反應曝 尹粉一片錯愕 網嗨翻「過好年囉」

尹錫悅遭拘提到案但堅持拒答 檢調不排除夜間偵訊

編譯張佑生／即時報導
支持尹錫悅的民眾在公調處門外示威抗議。（美聯社）
支持尹錫悅的民眾在公調處門外示威抗議。（美聯社）

南韓總統尹錫悅遭到拘捕後行使緘默權，到底是不發一語，還是說「我不能回答」？公調處人員透露：「可以想成是前者」。此外，尹錫悅也沒有遞交書面聲明。

公調處原本準備錄影偵訊，但遭到尹錫悅拒絕後作罷。公調處在中間休息70分鐘後，下午2時40分再度開庭訊問，中午有提供飯盒給尹錫悅。

上午的審訊由檢察官出身的公調處副處長李載昇主持，11時進行到下午1時30分，下午的審訊則由搜查3部部長李大煥擔綱。尹錫悅的辯護律師團由相當於台灣NCC的放送通信委員會前委員長金洪一擔任團長，前大邱高檢署檢察長尹甲根是發言人。至於今晚9時以後是否會進行夜間偵訊，相關人員不願回答。

第二次彈劾審判將於16日舉行，尹錫悅屆時是否會出席，公調處人員表示尚不確定。

在以涉嫌發動內亂被執行逮捕令的當天，尹錫悅透過總統辦公室發表了提前錄製的2分48秒的視訊訊息，並在影片中表述如上。他說，「我今天看到他們動用消防裝備闖入警衛保全區，為了防止不光彩的流血事件，雖然調查是非法的，但還是決定出席接受公調處的調查」。

 

尹錫悅強調，身為需要守護大韓民國憲法和法律體系的總統，接受這種非法、無效的調查程序不是認可，而是為了防止不光彩的流血事件。他還主張，可惜的是，這個國家的法律全部崩潰了。

 

尹錫悅說，看到沒有調查權的機關申請逮捕令，又看到沒有逮捕令審查權的法院簽發逮捕令和扣押搜查令，以及調查機關簽發虛假公文，以欺騙國民的種種非法行為恣意妄為，並強制執行無效的逮捕令，不得不令人感嘆。

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