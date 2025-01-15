訊問尹錫悅前先茶敘？面對200頁指控 抗辯絕招是緘默？

南韓總統尹錫悅15日抵達公調處。(美聯社)

南韓 高級公職人員犯罪調查處（公調處）15日拘留涉嫌發動內亂的總統尹錫悅 ，距離1203緊急戒嚴 事件已過43天，是南韓憲政史上現任總統首次被偵查機關拘留。

檢調警記取上次拘提失敗經驗，這次動員5000人到場，從早上5時10分抵達總統官邸到10時33分完成拘捕，歷時約5.5小時。

尹錫悅被送往公調處，考量到被告是現任總統，所以由檢察系統出身的副處長李載昇負責訊問。南韓媒體好奇，基於尹錫悅的身分，公調處處長吳東運是否會先跟尹錫悅稍作茶敘，再開始偵訊，得到的答案是「不會」。

尹錫悅的律師團始終主張，公調處無權偵辦內亂案件，所以檢方準備了200頁的書卷要質問他，尹錫悅很有可能會行使緘默權，拒絕回答任何問題，抗議調查非法。

在第二次執行對尹錫悅逮捕令的過程中，總統警衛處指揮部門阻止執行總統逮捕令的策略實際上未能奏效。

總統警衛處所屬警衛人員15日並沒有積極阻止警方和公調處執行總統逮捕令，並避免與對方發生衝突。在此過程中，部分警衛人員並未遵守警衛處阻攔執行總統逮捕令的戰略，在執行任務時持消極態度，並根據各自的判斷採取行動。

根據規定，如果妨礙執行總統逮捕令，可能會因涉嫌妨礙執行特殊公務而被逮捕。