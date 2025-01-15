西班牙打炒房 非歐盟買家徵稅12%擬調高至100%

西班牙首都馬德里去年10月曾有逾2萬人走上街頭，抗議房租太貴付不起，示威者舉牌寫道：「住在跟這塊看板一樣大的空間，租金比上健身房還高。」（中央社）

西班牙政府13日宣布推出12項措施的計畫以遏止樓價升勢，包括史無前例地將向所有非歐盟 成員國買家徵收樓價100%的巨額稅項，希望紓緩民眾對高樓價的不滿，相關提議需待國會通過落實。

據港媒報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）13日在首都馬德里一個經濟論壇上公布有關政策。他提到歐洲過去10年平均樓價上升了48%，西方要避免出現由有錢地主和窮人組成的分化社會。桑傑士表示，當局推出的措施包括增加公營房屋的供應、提供減稅誘因鼓勵業主翻新空置物業後以可負擔價錢租出等。西班牙目前只有2.5%住宅屬公營房屋，遠遠落後法國和荷蘭等歐盟成員國。

此外，當局亦會加強對付包括Airbnb在內的「遊客住宅」（旅遊公寓），包括加強監管和提高稅率。這些住宅被指令租賃市場上的供應減少，令租金 上升。

桑傑士指出，將強化這類租金收入的監管，這些屋主繳納的稅金也會增加，「那些擁有3、4、5套短期出租公寓的人繳稅比飯店少，這是不公平的」。

據報導，不過，最受外界關注的，是當局決定針對非歐盟成員國買家的做法，西班牙是很多非歐盟民眾如英國、美國和摩洛哥等國民的熱門置業國。桑傑士說，單在2023年，非歐盟國買家就在該國購買了2.7萬間住宅，但並不是要移居當地或供家人居住，而是用作投機賺錢，他直言政府不會再容許這種做法。

桑傑士形容，政府提出的100%購買物業稅在西班牙是史無前例。目前，非歐盟國民眾購買西班牙物業，一般要繳付10%至12%稅款和其他開支，視乎不同地區而定。

桑傑士說，目前樓價上升與家庭收入出現「難以忍受」的落差，造成重大社會和經濟後果，因此當局有必要打擊。他沒有詳細講述計畫如何落實和何時實施，也沒有向國會提交建議的時間表。