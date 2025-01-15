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格陵蘭效應 挪威憂北極領地「斯瓦巴」群島遭強權盯上

編譯中心／綜合14日電
北極圈大島斯瓦巴。 （新華社）
北極圈大島斯瓦巴。 （新華社）

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心，同為北歐的挪威擔心他們的北極圈大島斯瓦巴，日後也恐淪是非之地，斯瓦巴是挪威位於北極地區的群島，亦是挪威最北界的國土範圍。

紐約時報指出，格陵蘭目前向川普展現的態度為「買我們免談，但合作可談」。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）13日在記者會堅定表示，格陵蘭人不想成為美國人，但願與美國就國防與自然資源密切合作。

艾格德說：「現實是我們願與美國合作，無論昨、今還是明日。我們也必須事大國以智，超級強權間的競逐開始激烈，如今先找上我們。」

位於北極圈內的格陵蘭面積近217萬平方公里，是世界最大島，土地80%以上為冰雪覆蓋，人口僅約5.6萬。隨氣候變遷導致北極冰川消融，此地已悄然映入強權眼簾。美、俄、歐及中國等都覬覦北極的海上航道和豐富礦產資源。

格陵蘭與丹麥的關係已延續好幾世紀，起初是丹麥殖民地，現則是丹麥一個高度自治的領地，格陵蘭的外交和國防政策仍歸丹麥。美國則看上格陵蘭多年，二戰期間曾在當地建基地，戰後美國曾提議買下格陵蘭，但被丹麥所拒。今日美軍在格陵蘭北端有專門用於飛彈防禦的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

政治新聞網Politico.eu報導，候任白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）證實，經略格陵蘭關乎全面地緣政治動態，因美國將益發好鬥的俄國視為逐鹿北極的競爭對手。

瓦爾茲8日在福斯新聞（Fox News）說：「這不只事涉格陵蘭，而是關於北極。俄國現在想稱王稱霸...那裡可是有石油與天然氣，還有關鍵礦產，這關乎我們國家安全。」

北極地緣政治的觀察家們警告，川普執意要控制格陵蘭的最大危險，在於激起競爭對手採取同樣行動。

情勢使得北極國家密切關注發展，例如擁有斯瓦巴群島（Svalbard islands）的挪威。同樣位於北極圈內的斯瓦巴群島面積6.1萬多平方公里，人口僅2500多，在當地比北極熊數量還少。

然而斯瓦巴群島位處俄國北方艦隊通往大西洋的必經之路，對莫斯科具有重要戰略意義。主島上一些聚落不乏俄國人，他們在前蘇聯時期抵達當地，現主要聚居於當地第二大鎮巴倫堡（Barentsburg）；島上曾經的採煤大鎮皮拉米登（Pyramiden），廣場上還有列寧雕像。

1920年代簽署的「斯瓦巴條約」（The Svalbard Treaty）將當地主權劃歸挪威，但允許其他締約國開發當地自然資源，締約國包含美、俄、中、日等48國。目前只有俄國和挪威行使開發自然資源權利。條約規定斯瓦巴群島為非軍事和免簽證地區，主要吸引研究人員和遊客，當地大多數居民從事採礦。

格陵蘭 俄國 川普

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