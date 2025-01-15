南韓憲政史首例 尹錫悅被捕：非法調查、可悲

尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

南韓 資深公務員犯罪調查處(公調處)和警方15日第二度執行被彈劾 的南韓總統尹錫悅 的逮捕令，此次人力比上一次(3日)試圖拘留尹錫悅時多出八倍，韓聯社等媒體報導，尹錫悅已被公調處逮捕拘留，創韓國憲政史首例。

尹錫悅擬主動到案 公調處並拒絕

尹錫悅的律師一度與公調處協商希望由尹主動到案，但公調處並未接受。

尹錫悅抵達公調處。（路透）

韓聯社報導，尹錫悅表示，「這是一項非法調查，但我決定配合公調處的調查，這是為了防止發生流血事件。」尹錫悅也表示，這讓人感到「可悲」。

首爾時間15日上午10時許，警方突破三道防線，先拘留總統警護處代理處長，尹錫悅的律師與調查人員就總統自願到案接受調查進行談判；但公調處負責人隨後舉行記者會表示，公調處爭取執行拘留尹錫悅，不考慮尹錫悅主動到案受訊的提議。

韓聯社等媒體報導，南韓警方和公調處15日上午5時45分許抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸，衝破尹錫悅辯護團隊和執政黨國民力量議員築起的人牆進入官邸，雙方爆發肢體衝突。

檢警出動上千人到尹錫悅官邸執行第二次逮捕，在官邸外與支持民眾爆發一波衝突。（路透）

警方及公調處人員稍早架梯子翻越官邸內的第一道防線，拆除鐵絲網，6時13分借助護送車輛進入官邸，期間與蓄意阻撓檢警方行動的人員對峙；警方進入官邸後，總統警衛處在官邸入口附近以大型巴士築起車牆，上午8時許，公調處和警察已突破第二道防線。

韓聯社報導，總統警護處上午8時30分左右打開第三道防線，允許調查人員進入；警方則拘留警護處代理處長，而尹錫悅的律師則與調查人員談判，商討總統自願到案接受調查的可能性。

尹錫悅律師團代表律師石東炫表示，「由於公調處和警方大規模強行進入，傳來市民受傷的消息，倘若警護處與警方發生衝突，可能引發重大事件，律師團遂與公調處協商，考慮讓尹總統主動前往公調處。」

不過，公調處負責人稍後舉行記者會表示，公調處爭取執行拘留尹錫悅，暫不考慮尹錫悅主動到案受訊的方案。近當地時間9時，韓媒報導尹錫悅已被拘留，車隊也已離開官邸。

韓聯社指出，公調處與警方15日出動千餘名警力前往總統官邸，由公調處人員向官邸警護處出示搜查和逮捕令。朝鮮日報報導，警方已擬定一套詳細的作戰計畫，出動首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊等1000名至1200多名警力潛入總統官邸；其中500人打頭陣，負責制伏官邸的警護處指揮官，待警方壓制官邸防衛力量後，再派500名警力搜索與逮捕被控違法宣布戒嚴、涉嫌內亂罪的尹錫悅。