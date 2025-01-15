我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

南韓憲政史首例 尹錫悅被捕：非法調查、可悲

編譯陳韻涵、徐榆涵／綜合報導
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

南韓資深公務員犯罪調查處(公調處)和警方15日第二度執行被彈劾的南韓總統尹錫悅的逮捕令，此次人力比上一次(3日)試圖拘留尹錫悅時多出八倍，韓聯社等媒體報導，尹錫悅已被公調處逮捕拘留，創韓國憲政史首例。

尹錫悅擬主動到案 公調處並拒絕

尹錫悅的律師一度與公調處協商希望由尹主動到案，但公調處並未接受。

尹錫悅抵達公調處。（路透）
尹錫悅抵達公調處。（路透）

韓聯社報導，尹錫悅表示，「這是一項非法調查，但我決定配合公調處的調查，這是為了防止發生流血事件。」尹錫悅也表示，這讓人感到「可悲」。

首爾時間15日上午10時許，警方突破三道防線，先拘留總統警護處代理處長，尹錫悅的律師與調查人員就總統自願到案接受調查進行談判；但公調處負責人隨後舉行記者會表示，公調處爭取執行拘留尹錫悅，不考慮尹錫悅主動到案受訊的提議。

韓聯社等媒體報導，南韓警方和公調處15日上午5時45分許抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸，衝破尹錫悅辯護團隊和執政黨國民力量議員築起的人牆進入官邸，雙方爆發肢體衝突。

檢警出動上千人到尹錫悅官邸執行第二次逮捕，在官邸外與支持民眾爆發一波衝突。（路透...
檢警出動上千人到尹錫悅官邸執行第二次逮捕，在官邸外與支持民眾爆發一波衝突。（路透）

警方及公調處人員稍早架梯子翻越官邸內的第一道防線，拆除鐵絲網，6時13分借助護送車輛進入官邸，期間與蓄意阻撓檢警方行動的人員對峙；警方進入官邸後，總統警衛處在官邸入口附近以大型巴士築起車牆，上午8時許，公調處和警察已突破第二道防線。

韓聯社報導，總統警護處上午8時30分左右打開第三道防線，允許調查人員進入；警方則拘留警護處代理處長，而尹錫悅的律師則與調查人員談判，商討總統自願到案接受調查的可能性。

尹錫悅律師團代表律師石東炫表示，「由於公調處和警方大規模強行進入，傳來市民受傷的消息，倘若警護處與警方發生衝突，可能引發重大事件，律師團遂與公調處協商，考慮讓尹總統主動前往公調處。」

不過，公調處負責人稍後舉行記者會表示，公調處爭取執行拘留尹錫悅，暫不考慮尹錫悅主動到案受訊的方案。近當地時間9時，韓媒報導尹錫悅已被拘留，車隊也已離開官邸。

韓聯社指出，公調處與警方15日出動千餘名警力前往總統官邸，由公調處人員向官邸警護處出示搜查和逮捕令。朝鮮日報報導，警方已擬定一套詳細的作戰計畫，出動首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊等1000名至1200多名警力潛入總統官邸；其中500人打頭陣，負責制伏官邸的警護處指揮官，待警方壓制官邸防衛力量後，再派500名警力搜索與逮捕被控違法宣布戒嚴、涉嫌內亂罪的尹錫悅。

公調處這次出動人力明顯較3日第一次執行逮捕令時增加，月初出勤的檢警約150多人，與200多名官邸警衛處對峙5個多小時便無功而返。

南韓檢警出動千人逮總統尹錫悅 。(路透)
南韓檢警出動千人逮總統尹錫悅 。(路透)

尹錫悅 南韓 彈劾

上一則

俄烏停戰日 川普團隊設定就任100天後 美秉持1態度

下一則

訊問尹錫悅前先茶敘？面對200頁指控 抗辯絕招是緘默？

延伸閱讀

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解
尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸
唯一目標是逮捕 南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案

唯一目標是逮捕 南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案
韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入 韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入 韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」