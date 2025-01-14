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世界最大朝聖 印度教大壺節登場 45天估湧4億人

編譯中心／綜合13日電
印度人口14億人，8成人口都是印度教信徒，這意味著11億人是印度教信徒，預估在整個大壺節期間，有超過4億印度教徒會前往聖河匯流地朝聖。(美聯社)
印度人口14億人，8成人口都是印度教信徒，這意味著11億人是印度教信徒，預估在整個大壺節期間，有超過4億印度教徒會前往聖河匯流地朝聖。(美聯社)

地球上規模最大朝聖集會、為期6周的印度教「大壺節」（Kumbh Mela）13日登場。它是宗教信仰、靈性、文化、旅遊的具體體現，但也考驗當局管理群眾的能力。官員表示，預計未來45天，至少有4億人前往普拉亞格拉吉，這人數比美國總人口還多，是去年前往聖城麥加、麥地那朝覲的200萬穆斯林人數的200倍。

路透報導，6周期間預計將有逾4億人造訪北方邦（Uttar Pradesh）城市普萊雅格拉吉（Prayagraj），在3條聖河交匯處進行沐浴。這3條河是恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和肉眼看不見、神秘的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）。

大壺節每隔3年在北阿坎德邦（Uttarakhand）哈里德瓦（Haridwar）、普萊雅格拉吉、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）納希克（Nasik）、馬德雅邦（Madhya Pradesh）烏賈因（Ujjain）輪流舉行。

大壺節每隔12年才回到恆河、亞穆納河和薩拉斯瓦地河匯流處舉行，被認為最神聖，通常會吸引最大規模信眾參與。「大壺節」於2017年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的人類非物質文化遺產名錄。

虔誠印度教徒相信，沐浴聖水可以清洗罪孽，而在大壺節期間沐浴聖河，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。

為接待為數眾多信眾，沿河岸占地4000公頃的空地已變成一座新市鎮，搭建了15萬頂帳篷、配備3000個廚房、14萬5000個洗手間和99座停車場。

當局還安裝多達45萬個新的供電接駁點，預計節慶期間用電量會超過當地10萬套城市公寓一個月的用電量。

除了往返普萊雅格拉吉的表定列車外，印度國鐵還推出98個專列，節慶期間將運行3300次，用於信眾輸運工作。

印度教「大壺節」登場。(路透)
印度教「大壺節」登場。(路透)

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